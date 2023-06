Alerta máxima en Ucrania: ¿por qué piden a la gente no agotar las tabletas de yodo?

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que el Ejército de Rusia orquesta un poderoso atentado terrorista en contra de su territorio por lo que la población ucraniana ha tomado medidas preventivas en caso de que sean blanco de algún ataque nuclear. Al respecto, el mandatario pidió a su gente evitar entrar en pánico.

Por lo anterior, Zelenski exhortó a la población a que no acumulen tabletas de yodo. La extrema precaución es debido al "atentado terrorista" anunciado por Volodimir Zelenski que implicaría una fuga radiactiva en la central de la ciudad de Zaporiyia, ocupada por las Fuerzas Armadas del Kremlin al mando del presidente ruso Vladimir Putin, indicó la agencia AFP.

Ucrania teme sean víctimas de una catástrofe nuclear. Foto: Archivo

Las tabletas de yodo se piensa que sirven para remediar los efectos de un ataque nuclear que afecta directamente a la tiroides. Al contener yoduro de potasio, dichas tabletas sirven para proteger a la tiroides, aunque no a otras partes del cuerpo, según el portal médico ABC que agregó: "También es preciso saber, que la ingesta de pastillas de yodo sin causa puede suponer un riesgo para la salud, por lo que siempre debe revisarlo el personal médico".

La advertencia ucraniana al “ataque terrorista” ruso

"Lee y comparte, ¡pero que no cunda el pánico! No juegues al juego del enemigo. El presidente Zelenski no dijo nada nuevo. Rusia es un país terrorista del que, igual que de un mono con una granada, puede esperarse cualquier cosa", dijo el Ministerio de Sanidad ucraniano.

Zelenski aseguró esta semana que las fuerzas rusas que controlan Zaporiyia, la planta nuclear más grande de Europa, estaban planeando un "ataque terrorista" orquestando una fuga de radiación.

El Kremlin dijo que era una "mentira" pero la advertencia del presidente puso en alerta a muchos ucranianos y disparó la demanda de yodo en las farmacias.

Siguen los ataques rusos en Ucrania. Foto: Achivo

En este sentido, el Ministerio de Sanidad advirtió que "la ingesta incontrolada de yoduro de potasio es peligrosa". Los temores sobre la seguridad de la planta nuclear, que empezaron con la ofensiva de Moscú en Ucrania, se han visto exacerbados por la destrucción de una represa que proporcionaba el agua de refrigeración para los reactores.

La central de Zaporiyia cayó en manos del ejército ruso el 4 de marzo de 2022 y fue cortada de la red eléctrica varias veces. Según Kiev, Rusia ha colocado tropas y armas dentro del complejo.

La OTAN exhibe su poder aéreo a Rusia

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) completó este viernes el ejercicio aéreo más importante de su historia en Europa central y oriental, una demostración de unidad de sus miembros frente a posibles amenazas de Rusia.

"Queríamos demostrar que estas 25 naciones diferentes podían operar juntas desde el primer día, y lo logramos", se congratuló el jefe de la fuerza aérea alemana, Ingo Gerhartz.

La OTAN mostró su poderío aéreo. Foto: Archivo

Unos 250 aviones militares de 25 países miembros y socios de la OTAN, entre ellos Japón y Suecia, candidata a la adhesión a la Alianza, participaron en las maniobras llamadas "Air Defender 23" coordinadas por Alemania.

Hasta 10 mil personas participaron en estos ejercicios destinados a reforzar la interoperabilidad y la protección contra drones y misiles de crucero en caso de ataque a ciudades, aeropuertos o puertos ubicados en territorio de la OTAN.

"Estos ejercicios han sido un éxito total, no solo a nivel táctico, sino también a nivel organizativo", dijo Gerhartz desde la base aérea de Jagel, en la región alemana de Schleswig-Holstein.

Pero estas maniobras también tenían la intención de enviar un mensaje, en particular a Rusia, explicó la embajadora de Estados Unidos en Alemania, Amy Gutmann. "Me sorprendería mucho que un líder mundial no tomara nota de lo que esto demuestra en términos del espíritu de esta alianza, lo que significa la fuerza de esta alianza, y eso incluye al señor Putin", el presidente ruso, aseguró.

RMG