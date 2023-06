Putin promete desplegar a "Satán II", la bomba nuclear más peligrosa: así afectaría al mundo

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lanzó una fuerte amenaza contra Occidente luego de asegurar que en un "futuro próximo" tiene planeado realizar un despliegue de sus nuevos misiles “Satán II”, los cuales tienen capacidad para albergar diez bombas nucleares. El mandatario aseguró que los misiles balísticos serán utilizados para tareas de combate en Ucrania, por lo que encendió las alarmas en Europa.

"En un futuro próximo los nuevos misiles nucleares del complejo Sarmat serán desplegados en disposición para el combate", expresó el mandatario desde Moscú, durante un discurso que iba dirigido a los nuevos graduados de las academias militares rusas. También enfatizó la importancia de la "tríada" rusa de fuerzas nucleares que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire.

El misil "Satán II" fue probado el pasado mes de febrero. Foto: especial.

"La tarea más importante aquí es el desarrollo de la tríada nuclear, que es una garantía clave de la seguridad militar y la estabilidad global de Rusia", agregó el líder ruso. De igual manera, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, advirtió a los graduados militares que el "Occidente colectivo" está librando una "guerra real" contra Rusia.

Satán II: así es el misil nuclear hipersónico que Putin planea usar

Medios internacionales aseguran que el cohete hipersónico “Satán II” es un poderoso misil de 208 toneladas y 116 pies de largo, el cual puede almacenar hasta 15 armas nucleares ligeras a la vez. Además, se sabe que puede volar objetivos de alrededor de 16.000 mph, lo que significa que tendría la fuerza para destruir el Reino Unido a 2.574 kilómetros en seis minutos.

Originalmente el arma fue diseñada para llevar a cabo ataques nucleares en países a miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos y Europa. Debido a sus características el misil mortal no tiene equivalente en Occidente en términos del nivel de daños que podría desatar.

El misil puede albergar hasta 15 armas nucleares en su interior. Foto: especial.

Cabe mencionar que el misil fue probado el pasado mes de febrero, mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encontraba de visita en Ucrania y se reunía con el presidente Volodimir Zelensky. Tras este suceso, Dmitry Rogozin, exjefe de la agencia espacial de Rusia, elogió la nueva "súper arma" como un evento histórico que garantiza la seguridad de los hijos y nietos de Rusia durante los próximos 30 a 40 años.

Desde que inició el conflicto bélico en Ucrania, Putin ha dicho repetidamente que su país está dispuesto a utilizar todos los medios, incluidas las armas nucleares, para defender su "integridad territorial". No obstante, la semana pasada Putin proclamó que las fuerzas ucranianas "no tenían ninguna posibilidad" en su actual contraofensiva y que Rusia no tenía necesidad de recurrir a las armas nucleares.