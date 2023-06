Crisis climática: el deshielo del Himalaya pone en riesgo a todo el mundo

La crisis climática nuevamente nos está haciendo eco, ahora en los glaciares el Himalaya. Este lugar se distingue por formar parte de una cordillera situada en el continente asiático, y se extiende por varios países como: Bután, Nepal, China, Birmania, India y Pakistán. Es la más alta de la Tierra, cuenta con ocho mil 850 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.) de altura, según la medición más reciente, publicada en diciembre del 2020. Sin embargo, ahora podría perder el 80 por ciento de su volumen, todo a causa del aumento general de la temperatura mundial.

El deshielo le quitará a unos el agua y provocará inundaciones en otras zonas de la región. FOTO: Adobe Stock

¿Qué pasaría si se pierde el volumen de los glaciares?

Todo este daño podría afectar el acceso a agua dulce de casi dos mil millones de personas, pero no de las ciudades, sino de quienes menos contaminan en el mundo, gente que se ubica en las cuencas de los 12 ríos que nacen en las montañas. Y es que la velocidad en la que este glaciar se derrite, no tiene precedentes. La cadena montañosa del Himalaya en Hindú Kush —macizo montañoso de Asia, situado entre Afganistán y el noroeste de Pakistán— podrían perder el 80 por ciento de su actual volumen durante este siglo. Esto debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que de no reducirse, traerá consecuencias catastróficas, según el nuevo reporte.

De acuerdo con el Centro Internacional para el Desarrollo Montañoso Integrado —con sede en Katmandú, capital de Nepal— advirtió que la probabilidad de inundaciones repentinas y avalanchas podría aumentar en los próximos años, o al menos así lo detalló en su reporte más reciente dado a conocer este martes 20 de junio. En sí, se afectaría el acceso a agua dulce para los casi dos mil millones de habitantes de las ya mencionadas cuencas de los 12 ríos que nacen en las montañas.

Realmente la zona que más resentirá el cambio es Afganistán y Pakistán. FOTO: Adobe Stock

¿Por qué son importantes el hielo y la nieve de Hindú Kush?

Recordemos que el también conocido como Hindukush, es un macizo montañoso de Asia situado entre Afganistán y el noroeste de Pakistán. Es la prolongación más occidental de las cordilleras del Pamir, el Karakórum y el Himalaya. Resultan demasiado importantes para el ecosistema de nuestro planeta debido a que el hielo y la nieve en Hindú Kush son una importante fuente de agua para esos ríos, los cuales fluyen hacia 16 países de Asia y proveen de agua dulce a 240 millones de personas en las montañas y a otros un mil 650 millones río abajo.

“Las personas que habitan en estas montañas que prácticamente no han contribuido en nada al calentamiento global corren un grave peligro debido al cambio climático”, puntualizó Amina Maharjan, la especialista en migración y una de las autoras del estudio. Añadió que “los esfuerzos actuales de adaptación son completamente insuficientes, y nos preocupa enormemente que sin un mayor apoyo, estas comunidades no podrán hacerle frente”.

De no detenerse las emisiones de gases de efecto invernadero, las altas temperaturas seguirán derritiendo los glaciares del Himalaya. FOTO: Adobe Stock

Y es que varios reportes previos han revelado que la criosfera —término que describe las partes de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido—, es de las zonas más afectadas por el cambio climático. La investigación detalló que tan solo en los últimos 30 años, los glaciares del monte Everest han perdido dos mil años de hielo.

“Por primera vez trazamos un mapa que conecta el cambio en la criosfera con el agua, los ecosistemas y la sociedad de esta región montañosa”, explicó Amina Maharjan.

La criosfera incluye el hielo del mar, el hielo del lago, el hielo del río, los glaciares, las capas de hielo y terreno congelado. FOTO: Adobe Stock

Entre los principales hallazgos en el reporte del martes destacan que los glaciares del Himalaya desaparecieron un 65 por ciento más rápido desde 2010 que durante la década previa, y que la reducción en la cubierta de nieve —debido al calentamiento global— resultará en un acceso reducido al agua dulce para las personas y los demás seres vivos que viven río abajo. Por último, el reporte reveló que 200 lagos glaciares en estas montañas son considerados peligrosos, y que para finales de siglo la región podría registrar un repunte significativo en las inundaciones por los desbordes de lagos glaciares.