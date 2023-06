VIDEO | Edificio de cinco plantas se derrumba por completo

Un aparatoso derrumbe fue captado en video en el centro de Teruel, una ciudad de la comunidad autónoma de Aragón, al este de España. Un edificio de cinco plantas colapso por las fuertes tormentas y provocó el desalojo de 21 viviendas. Aunque no se reportaron víctimas, dado que fue evacuado previamente, las autoridades aún se encuentran desconcertadas, pues no tienen certeza de si la estructura tenía un problema o en vedad fue el mal clima lo que acabó con la construcción. Situado en la calle de San Francisco, la obra sufrió un colapso total y ahora solo quedan los escombros, los cuales deberán ser levantados por las autoridades locales.

Aunque no se tenía una hora prevista del derrumbe, las autoridades desalojaron a los residente de la dañada edificación. FOTO: Captura de video en Twitter

Vecinos escucharon ruidos y crujidos en su vivienda

Gracias a que los lugareños del inmueble escucharon —a lo largo de la mañana— ruidos y crujidos por lo que sospecharon que la estructura del edificio prestaba problemas. El número 112 de Aragón recibió un aviso de desalojo a las 10:35 horas, e inmediatamente activó al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, a la Policía Local y Nacional así como a voluntarios de Protección Civil, que ayudaron a llevar a acabo el desalojo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Teruel puso a disposición de los afectados un teléfono de información y los trasladó a un centro de día donde vivirán mientras se busca un alojamiento para ellos. A la par, se investigan las causas de derrumbe aunque todo apunta a que puede estar relacionado con las fuertes lluvias registradas el pasado lunes en Teruel. Los bomberos de la Diputación realizaron un achique —máquina eléctrica que se utilizan para extraer agua— en un garaje en la calle Santa Amalia y tuvieron que reponer alcantarillas que habían saltado por la presión del agua precisamente en la calle San Francisco.

Al menos ocho viviendas más fueron desalojadas. FOTO: Aragon

Asimismo, la Policía Local tuvo que cortar al Cuesta de los Gitanos debido a su fuerte pendiente y a que recoge muchos desagües hacia la carretera Villaspesa en su tramo urbano. Esto debido a que se levantaron las tapas de varias las arquetas. También se cerró el paso bajo la vía del tren que da acceso al camino de la Moratilla, un punto que tiende a inundarse en caso de lluvias copiosas.

Cabe destacar que los lugareños no estarán tranquilos, pues para este martes se prevén tormentas que afectarán a las tres provincias aragonesas, además de que la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso de riesgo —amarillo— tanto la provincia de Zaragoza como la de Huesca y la de Teruel, así como otras 20 provincias españolas. De acuerdo informa Aemet, se prevé que en estas 23 provincias las lluvias superen los 20 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas estarán acompañadas —probablemente— de granizo.

Los residentes se encontraban en la zona al momento en el que su edificio colapsó. FOTO: Captura de video en Twitter

Desalojan ocho edificios a la redonda

Además del inmueble de cinco plantas y 21 viviendas que se ha derrumbado, otros ocho edificios de la zona han sido desalojados por seguridad de las personas. En total unas 300 personas de las edificaciones. Las autoridades están temerosas, pues uno colindante ya presenta algunas grietas. Asimismo, los vecinos afectados por el derrumbe del edifico Amantes, construido en 1974, han denunciado que llevaban un tiempo sufriendo abundantes filtraciones y que habían avisado al Ayuntamiento desde hace 15 días de los problemas de la zona.

Por eso, han anunciado que a las 20:00 horas de este martes se concentrarán a la puerta del Ayuntamiento para quejarse por "la desidia" al no ser atendidas sus denuncias por las filtraciones en el interior de los garajes. Respecto a las denuncias vecinales, la alcaldesa en funciones, Emma Buj, apuntó que —desde esta mañana— se encontraba en el inmueble la empresa encargada del saneamiento del agua, "precisamente, porque se habían anegado en los bajos". No obstante, ha aclarado que a raíz de las últimas lluvias esto provoca el desgaste de "muchos edificios de Teruel y no han colapsado, por tanto, lo que habrá que hacer es investigar qué es lo que ha sucedido y cuáles son las causas".

Se cree que las lluvias fueron las que desgastaron las edificaciones. FOTO: Archivo

El Ayuntamiento ha ofrecido a los afectados alojamiento de varios hoteles de la ciudad y atención psicológica, pues, según la alcaldesa, "lo primero es atender las necesidades de estas familias que han perdido su vivienda y sus pertenencias". Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha anunciado que se ha activado el Plan Territorial de Protección Civil (Platear) por el derrumbe.