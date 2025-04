Un adolescente en EU, acusado de matar a sus padres para quedarse su dinero: quería usarlo para matar a Trump

Un joven de 17 años de Wisconsin, identificado con el nombre de Nikita Casap, fue arrestado en marzo tras ser acusado de asesinar a su madre, Tatiana Casap, de 35 años, y a su padrastro, Donald Mayer, de 51, en su hogar en Waukesha, en Estados Unidos.

Según documentos federales, el motivo del crimen fue obtener los “recursos financieros necesarios”, así como la autonomía necesaria para llevar a cabo un plan para asesinar al presidente Donald Trump y derrocar al gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades descubrieron los cuerpos de las víctimas, que presentaban múltiples heridas de bala, durante una inspección de bienestar el 28 de febrero, después de que Casap faltara dos semanas a la Waukesha West High School.

Los cuerpos, hallados en avanzado estado de descomposición, estaban ocultos bajo mantas y ropa en la casa familiar. La madre fue encontrada en un pasillo con disparos en el cuello, torso, abdomen y muñeca, mientras que el padrastro tenía una herida de bala en la cabeza.

Estaba en contacto con un grupo que conocía sus planes

El adolescente, con su familia, a quienes asesinó. Foto: Especial

Documentos escritos supuestamente por el adolescente, revisados por el FBI, revelaron su intención de iniciar una revolución para "salvar la raza blanca" y contenían imágenes de Adolf Hitler junto a frases como "Hail Hitler, hail la raza blanca, hail la victoria".

Además, Casap estaba en contacto con otras personas que, según las autoridades, conocían y apoyaban su plan, que incluía la compra de un dron y explosivos para perpetrar un ataque masivo.

El joven también está vinculado a material relacionado con "The Order of Nine Angles", un grupo extremista con ideología neonazi, encontrado en su teléfono.

Además de los cargos por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáveres, enfrenta acusaciones por robo, malversación de identidad y cargos federales relacionados con conspiración, intento de asesinato presidencial y uso de armas de destrucción masiva.

Casap compareció en una audiencia preliminar el 9 de abril y aún no ha presentado una declaración de culpabilidad. Permanece bajo custodia y será procesado formalmente el 7 de mayo.

No es la primera vez que se planea un magnicidio contra Trump

Thomas Matthew Crooks, quien intentó asesinar a Donald Trump en julio de 2024. Foto: Especial

Este caso no es el primer intento conocido de magnicidio en contra del presidente de Estados Unidos. El más conocido es el de Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años que el 13 de julio de 2024 intentó asesinar a Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Crooks, quien disparó desde un tejado con un rifle semiautomático AR-15, hirió a Trump en la oreja, mató a un asistente e hirió gravemente a otros dos antes de ser abatido por el Servicio Secreto.

Otro caso es el de Ryan Wesley Routh, un hombre de 58 años detenido el 15 de septiembre de 2024 por intentar asesinar a Trump en su campo de golf en West Palm Beach, Florida. Routh, quien tenía antecedentes penales y una obsesión con la guerra en Ucrania, fue encontrado con un rifle AK-47 y expresó en redes sociales su desprecio por Trump, a quien inicialmente apoyó en 2016.

La aparente falta de una conspiración más amplia en los casos de Crooks y Routh, según el FBI, contrasta con las conexiones de Casap con otros individuos, lo que sugiere una posible red de apoyo en su plan.