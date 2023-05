Niño de 14 años muere a manos del dueño de una tienda, lo acusó de robar pero la versión forense revela la verdad

Toda Carolina del Sur está sumamente dolida tras la trágica muerte de un niño de 14 años a manos de un propietario de una tienda. Al menor de edad se le acusó injustamente de haber robado una botella de agua, pero la última prueba forense reveló la verdad, y es que cuando el infante se asustó ante la violencia desmedida del dueño del establecimiento, quiso huir rápidamente, fue entonces que la bala golpeó su espalda y atravesó su cuerpo hasta el corazón. El adolescente fue identificado como Cyrus Carmack-Belton y los hechos se suscitaron a las 20:00 horas del pasado domingo 28 de mayo.

El dueño de la tienda atacó al adolescente debido a que cargaba un arma de fuego. FOTO: Especial

¿Por qué el dueño de la tienda lo atacó?

El sujeto de 58 años, identificado como Rick Chow, aseguró que el adolescente cargaba con un arma de fuego. Fue entonces que sospechó que le había robado el agua embotellada. Cabe destacar que el trágico incidente ocurrió al interior de una gasolinera Shell y que el hombre ya tenía antecedentes de violencia en contra de "los ladrones". Sin embargo, en este caso, la situación fue completamente diferente. El reporte policial indicó que el dueño del establecimiento y su hijo —también mayor de edad— persiguieron a Cyrus Carmack-Belton fuera del lugar y hasta la calle adyacente, esto solo con la sospecha de que había hurtado ek producto de la tienda.

El menor de edad murió al instante

El adolescente de 14 años —que la policía pudo confirmar que estaba armado— murió inmediatamente que la bala de Rick Chow le perforó la espalda y le atravesó el corazón, al menos así lo reveló la prueba forense. Cyrus Carmack-Belton, quien aún era menor de edad, perdió la vida el domingo por la noche en Columbia, Carolina del Sur. Cabe destacar que la policía aún no ha explicado por qué el niño tenía un arma o dónde la obtuvo, pero dicen que nunca la empuñó contra el dueño de la tienda ni con su hijo. Como resultado, el dueño del establecimiento ya ha sido acusado de asesinato y está bajo custodia hasta que se fije la fianza.

Rick Chow supuso que Cyrus Carmack-Belton le había robado una botella de agua embotellada. FOTO: AP

Manifestantes enojados atacaron el establecimiento

Al día siguiente, un grupo de personas sumamente molestas bajó a la estación de servicio para compartir su rabia. Ese lunes saquearon la tienda, rompieron las ventanas y grafitearon las paredes. De hecho el DailyMail.com compartió que la forense del condado de Richland, Naida Rutherford, declaró que la afligida familia de Cyrus —que al momento no ha hablado públicamente sobre su muerte— estaba conmocionada.

"Si acabas de perder a tu hijo de 14 años, estarías tan molesto como esperas que estén ahora", puntualizó.

Naida Rutherford publicó un emotivo video de Instagram el lunes cuando Rick Chow fue acusado, ahogando las lágrimas mientras describía cómo Cyrus podría haber sido "cualquiera de nuestros hijos". De hecho, ella defendió haber tomado una posición tan fuerte sobre el caso en medio de las críticas en línea.

"No soy un robot. Puede que tenga que lidiar con la muerte todos los días, pero la mayoría de la gente reaccionaría ante la muerte de un niño. No se trata de ser imparcial... no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo.", externó.

Aunque se responsabiliza al señor de 58 años del incidente, la realidad es que su establecimiento ha sufrido una infinidad de robos. FOTO: Especial

Entre las indagatorias que siguen inconclusas la policía no ha podido verificar porque el menor de edad portaba un arma y todavía están investigando cómo la obtuvo. Asimismo, dicen estar seguros de que no abrió fuego y en ningún momento apuntó o amedrentó al dueño de la tienda ni a su hijo. Incluso, las autoridades dijeron que las imágenes de vigilancia del interior de la gasolinera —que aún no se han publicado— también prueban que no robó. Cabe destacar que la gasolinera de Rick Chow es un hervidero de robos y enfrentamientos violentos debido a los ladrones de la zona.

La Oficina del Sheriff del condado de Richland aún no ha confirmado exactamente cuántas veces llamó a la policía para pedir ayuda en los últimos cinco años, pero dicen que el volumen de incidentes es "muy grande". Antes del incidente del domingo, el historial de Rick Chow solo incluía infracciones de tránsito. El alguacil Leon Lott condenó el saqueo y lamentó el hecho de que se tuviesen que mandar agentes para proteger la tienda cuando deberían estar en la comunidad.

En respuesta al incidente del pasado domingo, familias molestas fueron a vandalizar el establecimiento. FOTO: AP

"Este caso es sobre un niño de 14 años que fue asesinado a tiros. También se trata de la persona que fue arrestada a la que se responsabiliza por ello. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es ahora vigilar esta tienda. Y eso es lo que tenemos que hacer", explicó en una rueda de prensa.

Finalmente Rick Chow compareció ante el tribunal para una breve audiencia en la que se determinó que permanecerá bajo custodia hasta que se fije la fianza. Pero la realidad es, que si las autoridades hubiesen puesto mayor atención a los robos que sufría el propietario de la tienda, no se hubiese generado esta cadena de violencia.