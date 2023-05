“Kosovo es el corazón de Serbia”: Novak Djokovic se pronuncia contra la violencia en Europa

Novak Djokovic, deportista considerado el tercero mejor del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, empleó su encuentro en el mítico torneo francés de Roland Garros para posicionarse sobre la tensión que se vive actualmente en Kosovo.

Al término de su encuentro, el tenista serbio escribió un mensaje con tintes políticos en el cristal de una cámara, una tradición que se suele realizar en la mayoría de los torneos tenísticos de alta gama.

"Kosovo es el corazón de Serbia, detengan la violencia", escribió Djokovic, refiriéndose al episodio de violencia vivido al norte de Kosovo, donde manifestantes serbios se enfrentaron a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, con un saldo preliminar de 52 lesionados entre los ciudadanos y 25 agentes de seguridad heridos.

"Kosovo es el corazón de Serbia" es el mensaje que escribió el tenista. Foto: Twitter

"Como serbio, me duele lo que está pasando en Kosovo, nuestra gente ha sido expulsada de los municipios. Esto es lo menos que podía hacer. Creo que muchos no saben qué le depara el futuro a Kosovo, pero es importante mostrar armonía en situaciones como esta", señaló el tenista en una conferencia de prensa tras su debut en Roland Garros.

Manifestantes serbios intentaron tomar el ayuntamiento de Zvecan, al norte de Kosovo, en protesta por la elección de personas de origen albanés en la institución edilicia, con lo que consideran que están borrando la participación de su etnia al interior del gobierno local.

"Kosovo es nuestra cuna, nuestra fortaleza, centro de las cosas más importantes de nuestro país. Hay muchas razones por las que escribí eso en la cámara. No soy un político y no tengo intención de meterme en debates políticos, es un tema muy sensible.

"Por supuesto, duele mucho como serbio ver lo que está pasando en Kosovo y la manera que nuestra gente ha sido prácticamente echada de las oficinas municipales, por lo que lo que menos podía hacer era esto", indicó.

Las tensiones entre serbios y kosovares van en aumento. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo, decretada en 2008 y cuya existencia aún es materia de debate en más de 100 países integrantes de las Naciones Unidas, cuyas fuerzas de paz realizan labores de seguridad en el territorio.

Por otro lado, no es la primera vez que Novak Djokovic se ve envuelto en una polémica. Durante la pandemia por coronavirus, el atleta serbio se negó a vacunarse, lo que le impidió medirse en varios grand slams, incluyendo el Abierto de Australia, lo que le impidió ganar puntos para escalar en el ranking de la ATP.