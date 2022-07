El dulce regreso para Novak Djokovic, quien logra su Grand Slam 21 en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic firmó ayer un regreso emotivo en dos sentidos en Wimbledon: Primero por remontar la serie ante el australiano Nick Kyrgios, por parciales 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-3) en la final del torneo, y luego para volver a lo más alto, con su título número 21 de Grand Slams.

De esta manera, de nuevo le pisa los talones al español Rafael Nadal, máximo ganador de Majors, con 22, y quien tuvo que retirarse del certamen por molestias abdominales.

Para Nole, hubo lágrimas de felicidad al término del partido, como un recordatorio de su pasado reciente, después de quedar descalificado del Australian Open, por la polémica de no vacunarse contra el coronavirus.

No obstante, la voluntad del serbio va más allá, al ser un sujeto apegado a sus principios. Tendido boca abajo, con los brazos extendidos, celebró la consecución de un punto determinante en los cuartos, y aquella imagen se replicó ayer, contra Kyrgios, tras la conquista de su séptimo título en Wimbledon.

Djokovic patina sobre el césped, con un desplazamiento sólo al alcance de un selecto número de jugadores. Es un tenista revolucionario, completo, capaz de adaptar su estilo como nadie, en una superficie donde registra 28 triunfos, y cuatro campeonatos de manera consecutiva.

Este es un momento dulce para el serbio, ya que por su misma polémica antivacunas, no tiene derecho a participar en el US Open. “Estaré de vacaciones y espero tener buenas noticias de Estados Unidos. Si no puedo jugar, tengo que ver qué hago”, explicó Nole.

LOS GRAND SLAMS DE DJOKOVIC

AÑO TORNEO

2008 Australian Open

2011 Australian Open

2011 Wimbledon

2011 US Open

2012 Australian Open

2013 Australian Open

2014 Wimbledon

2015 Australian Open

2015 Wimbledon

2015 US Open

2016 Australian Open

2016 Roland Garros

2018 Wimbledon

2018 US Open

2019 Australian Open

2019 Wimbledon

2020 Australian Open

2021 Australian Open

2021 Roland Garros

2021 Wimbledon

2022 Wimbledon

