IMÁGENES FUERTES: niño de cinco años ingiere 40 chicles, tapó su sistema digestivo y "casi muere"

Un niño de solo cinco años masticó más de lo que podía e ingirió 40 chicles. Tras este hecho, presento fuerte dolores de estómago que lo mandaron directo a la sala de urgencias de un hospital. Finalmente fue operado de emergencia para desbloquear su estómago y lo que encontraron los médicos fue repugnante, una gran masa hecha de goma de mascar que le tapó todo el sistema digestivo. Los hechos ocurrieron en Ohio, Estados Unidos, y ahora los medios de comunicación agarraron este caso —del cual cabe destacar que no hubo consecuencias mayores— para recordarle a su población la verdadera razón por la que se advierte no ingerir este "dulce mentolado", pues podría quedarse dentro de nuestro organismo para siempre.

La madre le dijo a los doctores que el infante ingirió todo un bote de chicles sin azúcar. FOTO: Adobe Stock

El niño sufrió de calambres, diarrea y un dolor agudo en su estómago

A pesar de que el suceso por sí solo fue escalofriante, la manera en la que este infante se pudo salvar fue porque su cuerpo mandó señales inmediatas cuando "se tapó" su conducto digestivo. El niño de Ohio, Estados Unidos, presentó fuertes calambres, un cuadro de diarrea y un dolor agudo en el estómago, esto a causa de la gran masa de goma de mascar que comenzó a obstruir su sistema digestivo. Gracias a la rápida intervención de los médicos, pudieron operar al menor de edad de emergencia, donde la operación consistió en sacar —parte por parte— el chicle por la garganta. Cabe destacar que este incidente no le dejará efectos a largo plazo, sin embargo los doctores sí externaron que de no haber sacado a tiempo todo el chicle ingerido, su intestino pudo no haber resistido el bloqueo... lo que pudo haber resultado fatal para la salud del pequeño.

Lo que hubiese pasado si esta calamidad se hubiese vuelto real, es que las paredes de los intestinos se perforen y se filtre su contenido en el cuerpo. Una vez fuera de peligro, los médicos —encabezados por la doctora Chizite Iheonunekwu de la Clínica Cleveland— revelaron el caso en la publicación especializada JEM Reports. Externaron que los niños que se presentan en el hospital con dolor de estómago y diarrea deben ser revisados en busca de "bezoares", nombre que se le da al material extraño tragado. Cabe destacar que el día del accidente, la madre del paciente dijo que el niño se había comido un tarro entero de chicle sin azúcar. Al enterarse, inmediatamente llamó al centro de envenenamiento local, quien le aconsejó que acudiera a la sala de emergencias.

Le tuvieron que sacar toda la masa de chicle por la garganta. FOTO: Especial

Aunque fue rápido el actuar de la tutora, horas más tarde desarrolló el dolor de estómago, comenzó a sufrir el cuadro de diarrea y esto llamó la atención de la sala de emergencias. Cuando realizaron los escaneos correspondientes, se reveló que el infante tenía una gran masa de goma de mascar atrapada en su sistema digestivo que ocupaba alrededor del 25 por ciento del espacio. Después de analizar todas las opciones, los médicos decidieron extirparlo mediante múltiples "pasadas" del esófago a la garganta. Esto implicó colocar un esofagoscopio, mejor conocido por ser un tubo de metal hueco, por la garganta. Luego, se colocaron otros implementos, como fórceps en el tubo los cuales comúnmente se ocupan para extraer fragmentos del objeto que tapa los conductos.

Finalmente los sacaron a través de la garganta, pero el costo fue algo alto, pues el procedimiento requirió de las extracciones múltiples de los dientes de la encía... los médicos no dijeron si el niño se encontraba despierto a la hora de la intervención quirúrgica, así que los medios locales difundieron que se encontraba sedado. Cabe destacar que durante este tiempo se le pidió al infante que se colocara boca arriba con el tubo introducido por su garganta.

A pesar de la gravedad del incidente, no tuvo consecuencias a largo plazo en la vida del menor. FOTO: Especial

El niño sobrevivió gracias a la idea que tuvieron los médicos

A pesar de que esta solución creativa evitó una apertura gigantesca en el estómago, los médicos externaron que al día siguiente de su intervención, el infante se quejó de un fuerte dolor de garganta, esto debido a la cantidad de extracciones que se hicieron para poder quitar todo el chicle de su estómago. Finalmente le recetaron varios analgésicos y lo dieron de alta para que regresara a su casa. Luego de estudiar el caso, se supo que el menor de edad no ha sufrido efectos nocivos a largo plazo y ahora los doctores aconsejan a todas las personas que eviten a toda costa tragar el chicle, pues aunque digan que la goma de mascar no es dañina, si accidentalmente se ingiere una pieza, sí podría traerle consecuencias a nuestro organismo.

En caso de que sea una sola pieza la que se trague, los médicos detallaron que generalmente se mueve a través del sistema digestivo, antes de ser eliminado de forma intacta en las heces... pero la doctora Elizabeth Rajan, gastroenteróloga de la Clínica Mayo, puntualizó que "en muy raras ocasiones, grandes cantidades de chicle tragado combinado con estreñimiento han bloqueado los intestinos en los niños".

"Es por esta razón que se debe desaconsejar la deglución frecuente de chicle, especialmente en los niños.", puntualizó la especialista.

No debemos ingerir el chicle, puesto que no somos capaces de digerirlo. FOTO: Archivo

Debemos recordar que aunque sea una pieza, el cuerpo humano no puede digerir la goma de mascar porque está hecha de polímeros sintéticos y látex, que no se descomponen fácilmente cuando se ingieren. De hecho, cuando alguien traga demasiado chicle, puede agruparse y formar una masa que obstruya los intestinos. En estos casos lo mejor es acudir con un especialista, no automedicarse e informarle lo que verdaderamente pasó al doctor para que así ellos puedan salvarnos la vida.