"Es hora de ponerle fin a la dictadura": civiles rusos amenazan a Putin con más atentados en perturbador video

En redes sociales ha ganado popularidad algunos videos donde aparentes ciudadanos rusos anti Putin aparecen realizando amenazas en contra del líder del Kremlin. Una de las primeras grabaciones se difundió el pasado 22 de mayo, en el clip se observa aun grupo de civiles armados explicando que son ciudadanos de Rusia y que su objetivo es conseguir que sus hijos crezcan seguros y en paz, algo que no ocurre en el gobierno de Vladimir Putin.

"Somos rusos, como ustedes, queremos que nuestros hijos crezcan en paz y sean libres, que puedan viajar y ser felices en un país libre, pero eso no tiene lugar en la Rusia de Putin hoy", se escucha decir a uno de los hombres durante el clip. Agrega que: "estamos en una dictadura donde los niños y adolescentes son separados de sus padres por invocar la paz… Es hora de ponerle fin a la dictadura del Kremlin".

Aseguran ser ciudadanos rusos. Foto: captura de pantalla.

De igual manera, en otra de las grabaciones, que fueron publicadas en grupos de Telegram, los ciudadanos anti Putin pidieron a la población no salir de sus casas y no tener miedo: "No somos enemigos suyos. A diferencia de los zombies de Putin, nosotros no hacemos daño a los civiles y no los utilizamos para nuestros fines”. Hasta la fecha el canal de Telegram donde se compartió el comunicado cuenta con más de 160 seguidores.

Ucrania confirma que voluntarios rusos combaten a las tropas de Moscú

Luego de que los videos se hicieran virales en redes sociales, el gobierno de Ucrania declaró que dos grupos de voluntarios rusos combaten a las tropas de Moscú junto al ejército ucraniano. De igual manera, un representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania confirmó que estos grupos están detrás de los ataques de las últimas horas contra la región rusa de Bélgorod.

El grupo aseguró que, a diferencia de los soldados de Putin, no dañarán a civiles. Foto: especial.

Las autoridades especificaron que estas dos formaciones de voluntarios, que se hacen llamar “Cuerpo de Voluntarios Rusos” y “Legión Libertad para Rusia”, habían asegurado antes en sus respectivos canales de Telegram que estaban llevando a cabo acciones de combate en las regiones rusas fronterizas con Ucrania de Bélgorod y Briansk.

“Sí, hoy el Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión Libertad para Rusia, formados por ciudadanos de la Federación Rusa, han comenzado una operación para liberar estos territorios del así llamado régimen de Putin y hacer retroceder al enemigo para crear una cierta zona de seguridad para proteger a la población civil ucraniana”, dijo un representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania.