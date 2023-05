Reino Unido es aterrorizado por una ola delincuencial de ¿niños de 10 años? Roban, violan y trafican drogas

Reino Unido está sufriendo una ola delincuencial en varios rincones de su territorio, sin embargo, esta situación ha sido alarmante y se salió de control cuando los criminales resultaron ser infantes menores de 15 años. El más chico tiene 9 años y sus delitos son los más graves que se han registrado en el mundo, pues estos aún infantes ya han sido acusados de homicidio, violaciones, pornografía infantil, tráfico de drogas y robo, al menos así lo pudo confirmar el medio local The Sun, quien hizo una recopilación de los jóvenes "inadaptados".

Los menores arrestados han vuelto a reincidir, y el temor más grande es que debido a que no se les reorientó en la infancia, ahorita que están en una etapa adulta, siguen cometiendo más y peores delitos. FOTO: Adobe Stock

Son más de 75 mil infantes arrestados

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales, en total son más de 75 mil infantes los arrestados en el Reino Unido por delitos grabes. Entre los que más dejaron atónitos a los ciudadanos, fueron los asesinatos, las violaciones y la posesión de imágenes de abuso infantil. Los impactantes hallazgos detonaron cuando se arrestaron a dos violadores de solo 10 años del condado de Kent y a una niña de 12 años que cometió un homicidio, en la localidad de Cambs. Esto no fue todo, en Surrey, dos jóvenes de 10 a 15 años fueron esposados por cometer secuestro, otros cinco por posesión de imágenes de abuso infantil, dos más fueron detenidos por poseer armas de fuego cargadas y 61 menores de edad robaron vehículos.

El menor más pequeño arrestado por delitos graves solo tenía 9 años. FOTO: Adobe Stock

Lo más grave es que la actividad delictiva llega a ser crónica, pues no se comprende con exactitud qué detona este comportamiento y llegan a actuar de manera constante, como uno de los casos más sonados y recopilados por este medio local que gira en torno a un delincuente sexual en serie de solo 12 años que reside en la localidad de Kent. Este infante fue arrestado dos veces por cometer asalto, una vez por robo... pero en su último crimen, violó a un menor de 13 años y previo a eso, participó en actividades sexuales en otras tres ocasiones diferentes con diversos niños.

Se contabilizó esta tasa delictiva del 1º de marzo del 2018 al 1º de marzo del 2023. FOTO: Adobe Stock

La situación parece ir en aumento y esto le preocupa a la policía, quien detectó que en West Mercia se arrestaron a 19 menores de solo 16 años por cometer asesinato en los últimos cinco años, entre ellos: uno de 12 años; dos de 13 años; y cuatro niños de 14 años y también una niña de 15. Las autoridades de Heref, Shrop y Worcs —localidades británicas— también esposaron a un niño de 10 años por golpear a un oficial de policía. Asimismo, un niño de la misma edad fue arrestado por el mismo delito por los elementos del orden de Wilts el año pasado. Las cifras —obtenidas a través de la solicitud de libertad de información a todas las fuerzas policiales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte—, van desde el 1º de marzo de 2018 hasta el 1º de marzo de 2023 e involucra a niños de 15 años o menos.

El norte de Gales es de las peores zonas para los delincuentes juveniles

En dicho informe, se compartió que el norte de Gales es una de las peores áreas para los delincuentes ultra jóvenes, pues se arrestaron 285 menores de 10 a 13 años en solo cinco años, lo que implicaría la detención de uno por semana. Este incidente se replicó cerca de la Policía de Cleveland de Teeside, donde pudieron parar a 48 niños de solo 10 y 11 años en el mismo período. Ese grupo incluye a un niño de 11 años que violó a un menor de 13 años; así como a un secuestrador de 10 años y un pirómano de 11. Desde entonces, 31 de los 48 han reincidido. A su vez, se notó que en Cumbria, 10 menores de 16 años fueron arrestados por su participación en una compleja operación de fraude que abarcaba desde estafas de lotería y citas, hasta fraude de préstamos y alquileres de vacaciones falsos.

Hubo quienes fueron acusados de traficar heroína, participar en complejas estafas de lotería, citas y hasta lugares de arrendamiento vacacional. FOTO: Adobe Stock

En el tema de asesinatos, la policía de Derbyshire arrestó a cuatro niños por homicidio y se ocupó de tres engaños de bombas ideados por infantes de tan solo 10 años. Asimismo, en West Yorks, cuyas ciudades incluyen Bradford y Leeds, tienen reportes de algunos de los niños de 10 años más agresivos de Gran Bretaña, con 13 esposados por violencia contra terceros. Las autoridades de dicha localidad también externaron que arrestaron a siete mil 302 menores de 15 años por 16 mil 148 delitos. Entre el grupo hay uno de 12 años; dos de 13 años; y 11 niños de 14 años que fueron arrestados por asesinato. Las cifras también revelan que la policía de Essex realizó siete mil 241 arrestos de tres mil 763 menores de 16 años en cinco años, de los cuales 503 arrestos fueron por crímenes relacionados con armas blancas y armas de fuego.

Por su parte, en otra localidad llamada Suffolk, al menos dos menores fueron arrestados por intento de asesinato, al igual que en Norfolk, donde ambos condados tuvieron dos arrestos por secuestro cada uno. El chiste de esto era generar contenido inapropiado, pues los infantes tenían en su poder imágenes indecentes de niños, así como drogas como la heroína además del robo. Lo que más impacto a los medios de comunicación, es que la policía encontró a las víctimas de las imágenes esposadas por "razones repugnantes". Eso incluyó a un niño de nueve años detenido por su papel en un robo en Lancashire. Por otra parte, también se vio en West Country, a seis menores de 16 años fueron sorprendidos construidos bajo los efectos del alcohol en la jurisdicción de la policía de Avon y Somerset.

No se sabe a ciencia cierta si hubo un detonante adulto que generó este comportamiento o si los niños obraron por iniciativa propia. FOTO: Adobe Stock

En la misma área se vio a un niño esposado por actividad sexual con un miembro de su familia. En total, hubo 75 mil 59 arrestos de menores de 15 años en los últimos cinco años, incluidos jóvenes arrestados más de una vez. No todas las fuerzas policiales pueden proporcionar cifras, lo que significa que los números reales serán mucho más altos. Las estadísticas revelan que la gran mayoría de los arrestos son ocupados por los niños en lugar de niñas. Se cree que esta información permaneció oculta debido a —generalmente— no es de interés público criminalizar a los infantes y menos cuando son arrestado por los delitos graves ya mencionados, además de que por la edad que manejan, no se tomaron medidas en contra de ellos.

