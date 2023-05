"Se me salió y no supe qué hacer": Joven dio a luz en un baño y abandonó a su bebé en un bote de basura

Un indignante hecho ha conmocionado a la comunidad de Artesia en Nuevo México, Estados Unidos, después de que la policía diera a conocer un caso en el que una jovencita de apenas 19 años, abandonó a su bebé recién nacido dentro de una bolsa en un contenedor de basura de después de haber dado a luz en el baño de un hospital.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Artesia, la joven identificada como Alexee Trevizo admitió haber parido a un bebé en el baño de el hospital y posteriormente lo colocó en un basurero donde más tarde murió, sin poder ser rescatado a tiempo.

¿Qué ocurrió?

Los reportes indican que la chica de 19 años acudió al hospital por un fuerte dolor en la espalda, por lo que, cuando fue revisada por los doctores, le dijeron que tenía 9 meses de embarazo, situación que la dejó impactada pues según ella lo desconocía. Instantes después Trevizo se escondió en un baño y y tuvo al bebé sin dar aviso a los médicos.

Tras los hechos, personal del hospital dieron aviso a las autoridades, quienes arribaron de inmediato, en el lugar todavía se encontraba la joven, pero ya no no estaba embarazada, por lo que procedieron a buscar al recién nacido. Miembros del hospital comenzaron a revisar el área, empezando por el baño, revisaron el inodoro y la parte superior de la basura y no encontraron nada. Sin embargo, durante la limpieza, un empleado notó que la bolsa del cesto pesaba más de lo normal, la inspeccionó y descubrió ahí dentro al menor.

"Se me salió y no supe qué hacer"

En ese momento se notificó a la policía cómo habían ocurrido los hechos, Alexee se encontraba en una camilla del hospital siendo valorada. La cámara corporal de un médico, muestra el momento en que la chica dice a los oficiales que el bebé salió de su cuerpo y no supo que hacer por lo que después de haber dado a luz, lo puso en una bolsa dentro de el bote.

"Lo siento, se me salió y no supe qué hacer... Sólo tenía miedo, no era llanto ni nada", dijo a los policías, quienes la cuestionaban al respecto.

Cabe destacar que, en un inicio negó que estuviera embarazada por lo que procedieron a realizarle una prueba de laboratorio donde se pudo corroborar que efectivamente había estado en etapa de gestación.

El bebé murió de asfixia

Cuando el recién nacido fue encontrado ya no tenía signos vitales, según un registro judicial, el bebé murió de asfixia aunque están por determinar si esto se debió a que fue introducido en la bolsa o fue provocado. Mientras tanto Alexee fue acusada de asesinato en primer grado.

Por otro lado, Gary C. Mitchell, abogado de Trevizo, explicó a Associated Press que la joven no tiene antecedentes penales y que hay "discrepancias importantes sobre lo que sucedió" en el hospital.

Después de los hechos, ocurridos el pasado 27 de enero, fue detenida, pero esta semana, después de una audiencia, el tribunal permitió que Trevizo saliera de la cárcel, con restricciones.

