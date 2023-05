Muerte perinatal: La vida que no llegó a ser

La muerte es un suceso inevitable al que todos llegaremos algún día, para algunas personas es más fácil vivir con la idea de que pasará y logran aceptarla, otros viven el duelo de manera prolongada, pero nadie está preparado para enfrentar el dolor cuando muere un ser antes de su nacimiento o inmediatamente después de este, pues, era una vida que se esperaba con 9 meses de antelación.

Se habla de muerte fetal o gestacional ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el vientre, de alcanzar las 28 semanas e incluso haber llegado a nacer se estará hablando de una muerte perinatal. Si el bebé nace y presenta problemas durante los 28 días siguientes, entonces se considera muerte neonatal. Sea cual sea la etapa, este acontecimiento representa una de las mayores pérdidas para las parejas que esperaban formar una familia.

Pueden ser muchos los factores por los que ocurra la muerte gestacional, algunos tienen que ver con antecedentes de enfermedades crónicas en la madre, infecciones, preclampsia, etc. Otras causas pueden ser desprendimiento de placenta, crecimiento uterino retardado o daños en el cordón umbilical. Por esta razón es que las visitas ginecoobstétricas son tan importantes, ya que de ser detectado algún problema durante el embarazo existe la posibilidad de atenderlo y prevenir la muerte del feto.

¿Cómo apoyar a alguien que está pasando por esto?

Acompaña empáticamente

El fallecimiento del feto o bebé afecta a todo el círculo cercano de la madre, pero principalmente a ella, por eso es importante que después de la recuperación médica se esté al pendiente de ella, algunas formas en las que puedes apoyar son:

Respeta su decisión: Puede que quieras acompañarla y estar con ella, pero si decide pasar el duelo en manera solitaria, debes respetarla ya que necesitará espacios de intimidad y silencio.

Acompaña empáticamente: Sólo la madre sabe lo que está pasando y cómo se siente, apóyala en sus decisiones y no intentes imponer una “mejor opción” o convencerla de hacer algo distinto a lo que ella quiere.

Evita las frases de “apoyo positivo”: No es fácil ver a alguien que queremos sentir tanto dolor, por lo que se suele caer en el error de decir frases como “Pasó por algo” “Dios tiene un mejor plan para ti” “No estés triste” “Vas a tener más hijos”, etc. Si no sabes qué decir, sé un apoyo silencioso.

No des nada por hecho: Pregúntale qué necesita de ti y de qué manera puedes ayudar, la ayuda que brindaste las primeras semanas es igual de importante que la que pueden darle meses después si así lo necesita.