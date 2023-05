VIDEO | "Por molestar a los pasajeros", hombre muere estrangulado en el metro de Nueva York

Un brutal enfrentamiento ocurrió en pleno Metro de Nueva York en Estados Unidos cuando un hombre en situación de calle murió estrangulado por otro pasajero después de que este lo sometió por supuestamente estar molestando a los pasajeros, el autor del hecho fue detenido y posteriormente quedó libre y sin cargos.

Los dramáticos instantes quedaron registrados por otro pasajero que viajaba en el vagón y ahí se muestra segundo por segundo cómo ocurrió la situación que le quitó la vida a al hombre mientras estaba siendo inmovilizando cuando pasaban cerca de la estación de metro de Manhattan.

El hecho, ocurrido esta semana muestra cómo un pasajero de 24 años intervino después de que el vagabundo, identificado por las fuentes como Jordan Neely, de 30 años, comenzó a molestar agresivamente en un tren en dirección norte el lunes por la tarde, así lo informó la policía y un testigo que tomó el video.

Comenzó a portarse agresivo

De acuerdo con lo relatado por la persona que tomó el video, el hombre de ascendencia afroamericana, empieza a dar un discurso pero de un momento a otro supuestamente empezó a gritar de manera agresiva, dijo que no tenía comida, que no tenía bebida, que estaba cansado y que no le importa si va a la cárcel, posteriormente empezó a gritar y se quitó la chaqueta y la tiró al suelo.

El hombre intentó soltarse varias veces y no lo logró

Fue entonces cuando contó que un joven que viajaba en el Metro se acercó por detrás a Neely y lo tiró al suelo y lo sometió a manera de estrangulamiento, manteniéndolo allí durante unos 15 minutos. En las imágenes que quedaron registradas en la grabación se observa que el pasajero rubio tiene tumbado en el piso del tren con su brazo envuelto alrededor del cuello al hombre.

Durante el hecho, varias personas fungen como testigos incluso algunos inmovilizan las piernas y los brazos del sujeto, mientras el individuo lucha por zafarse del sometimiento, pero no lo logra, hace algunos movimiento y finalmente sus fuerzas se agotan y queda inmóvil.

Instantes después, el tren se detuvo, con las puertas abiertas, en la estación Broadway-Lafayette Street/Bleeker Street, donde llegaron servicios de emergencias. En ese momento, evaluaron al hombre, quien yacía inmóvil en el suelo y nada pudieron hacer por él debido a que ya había perdido la vida.

Según las autoridades, Neely vivía en las calles y tenía antecedentes de problemas de salud mental.

Detenido y liberado

Las primeras versiones indican que el pasajero que sometió al indigente era un veterano de la Marina; hasta ahora se sabe que fue detenido y luego liberado sin cargos, aunque las autoridades detallaron que la investigación sigue en curso mientras esperan los resultados de la autopsia.

Paramédicos intentaron reanimarlo pero ya había perdido la vida

