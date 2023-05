Rescatan a ocho niños de una "casa de los horrores": sus papás los maltrataban y obligaban a ver porno

Varios niños en España fueron rescatados luego de ser encontrados por efectivos de la Guardia Civil española mientras estaban dentro de su hogar donde vivían en condiciones deplorables entre basura. Además los menores de entre 4 y 14 años de edad, tenían muchas marcas en su cuerpo debido a que eran maltratados por sus propios padres.

Los ocho niños vivían en una casa que compartía sus paredes con otro hogar en el municipio de Colmenar Viejo ubicado en la capital Madrid. Los policías de la Guardia Civil localizaron a los infantes a finales del mes de marzo en el caso que la prensa local llamó como “La casa de los horrores de Colmenar”.

El papá de los niños identificado como un médico de 56 años de edad quien es reconocido en el Hospital Gregorio Marañón, fue acusado por su hija de 14 años de edad de agredirla sexualmente, además de haberla obligado a ver video de pornografía. En caso de que no obedeciera sus órdenes, su papá le propinaba palizas.

Lo anterior lo aseguró la menor de edad durante la declaración que hizo en un juzgado que ya indaga el caso. Los ataques se registraron durante el pasado mes de febrero y el mes marzo, según información del medio local El Mundo. Sin embargo, en su misma declaración, la niña absolvió a su madre de los abusos y el maltrato que sufrió junto con sus otros siete hermanos.

De acuerdo con la niña, su papá descubrió que utilizaban la aplicación de mensajería instantánea Discord, donde se forman grupos en los que los amigos virtuales se comunican e incluso pueden extender su círculo de amistades. Al indagar sobre el contenido en dicha red social, el médico indicó que encontró material pornográfico.

"Vino a casa desde el trabajo por sorpresa. Se topó con ese tipo de material porno, pero nosotros nunca los habíamos visto, solo lo usábamos para tener amigos. A él se le metió en la cabeza que sí, pese a negárselo", dijo la niña citada por el medio. A partir de ese momento, el enfurecido padre comenzó a reprender a sus hijos.

El castigo se extendió al grado de que todos los niños dejarían de asistir a la escuela para quedar encerrados en su hogar. “No íbamos a ir al instituto ni a salir de casa... que nos encerraría hasta decir la verdad", afirmó la menor, que ante el miedo que sentían por la reprimenda de su papá, terminaron confesando que sí habían visto porno.

Sin embargo, la falsa confesión sirvió para que el encolerizado padre aumentara la intensidad de sus castigos, por lo que exigía a sus niños que le dieran más información o los dejaría más tiempo encerrados. Ahí fueron obligados a ver el contenido para adultos, recordó la niña como parte del escarmiento que daba a sus hijos.

La tortura siguió, especialmente con las niñas -aunque no se especificó el número de víctimas- y con la menor de 14 años a quien le preguntaba constantemente con quién había tenido relaciones sexuales, situación que empeoraba cada día por “no contar la verdad”.

“Entonces me dijo de ver vídeos porno. Le volví a decir que no quería, incluso llorando, que no me gustaban. 'Hasta que no te sientes conmigo y no los veas no vas a salir de aquí'... Y cerró la puerta". dijo la niña.