La Orden de Clérigos Teatinos celebra su Año Jubilar por los 500 años de su fundación

La Orden de Clérigos Regulares Teatinos celebrará su Año Jubilar por los 500 años de existencia que iniciará el 14 de septiembre de 2023 y concluirá el mismo día pero del 2024. El Prepósito General Rev. P. Salvador Rodea González, originario de la Ciudad de México y que está viviendo su segundo período consecutivo en el cargo, al que él llama “un servicio” donde a parte de coordinar el Año Jubilar en el tema celebrativo, está buscando que trascienda de modo “profundo y espiritual”.

“Para los 500 años, deseo que no quede sólo en lo celebrativo, sino que también sea algo profundo, espiritual, que todos se apasionen porque primero somos llamados a una vocación de parte de Dios, que se reanimen, que renueven mis hermanos en este carisma, lo que vivió san Cayetano es muy parecido a lo que se vive hoy y que nos preparemos para no dejar pasar estas oportunidades donde podemos decirle a la gente aunque no sean creyentes o practicantes que sepan con nuestro testimonio que Dios los ama y es misericordia y les está esperando con los brazos abiertos porque Dios es amor” dijo.

Durante el Año Jubilar se podrá acceder a la Indulgencia Plenaria

“Tenemos el Año Jubilar con la Indulgencia Plenaria que nos concedió el Papa por medio de la Penitenciaria, ya tenemos el decreto, la Indulgencia Plenaria es que tienes que confesarte, asistir a misa, comulgar, cumplir la penitencia, y hacer obras de misericordia”, explicó.

Salvador Rodea González

¿Qué actividades se tienen para el Año Jubilar?

"Para el año Jubilar, por Provincia cada una va hacer la inauguración del año de diferentes maneras, somos seis provincias, y dos delegaciones , pero a nivel general yo tengo una entrevista con el Papa el 14 de septiembre, para poder platicar del Año Jubilar y como él estará participando con nosotros" abundó.

También está contemplado para la última semana del Año Jubilar, esta convocada toda la comunidad en el mundo para que estén en Roma, del 9 al 14 de septiembre del 2024 tenemos diferentes actividades. El 9 habrá una misa de apertura de toda la semana Teatina, después iremos a Nápoles porque ahí están los restos de San Cayetano, también iremos a Santa María la Mayor porque ahí es donde recibe esa visión mística San Cayetano de que la Virgen le da al niño Jesús en los brazos, porque san Cayetano es amante de lo que es el misterio del nacimiento de Jesús.

¿Cómo mira el Papa Francisco a los Teatinos?

“Él es un hombre muy abierto, y al contrario de lo que se pueda pensar con su problema de salud, él está entusiasmado siempre con cualquier cosa que se celebre dentro de la Iglesia, en el caso de nosotros que somos los primeros Clérigos Regulares, 16 años después nacen otros como los jesuitas”, explicó.

“El Papa Francisco como Cardenal en Buenos Aires, iba cada año a celebrar a San Cayetano, ya que allá es un santo que tiene la misma devoción comparando con la Virgen de Guadalupe en México. Lo que me ha dicho el Papa es evitar el clericalismo y trabajar siempre con los más pobres, y acompañar siempre con nuestro ministerio cercano al pueblo”, aseguró Rodea González.

¿Por qué hacerse Teatino?

Fue complicado mi discernimiento vocacional para decidirme a hacerme religioso. Estaba estudiando en el Politécnico, conocí a los diocesanos, dominicos, agustinos, franciscanos porque me sentía un poco vació, pero no quería entrar a cualquier orden, simplemente como una inercia. Los Teatinos no tenemos un sólo espacio de trabajo pastoral, podemos trabajar en misiones, en educación, en parroquia, en Tribunal Eclesiástico, podemos dar clases.

"Trabajamos mucho en la formación en la parte humana y espiritual, lo académica es fundamental pero lo más importante es la parte humana y espiritual", recordó.

La Orden de Clérigos Regulares Teatinos fue fundada el 14 de septiembre de 1524 cuando Juan Pedro Carafa, Cayetano de Thiene, Bonifacio de’Colli y Pablo Consiglieri con el compromiso de reformar la Iglesia emitieron su profesión religiosa en altar de San Andrés en Roma.

San Cayetano es su fundador que nace en 1480 de familia noble, de Vicenza en la región del Veneto, estudió derecho civil y canónico, siendo el Papa Julio II que lo nombra su Protonotario apostólico.

"Él vio directamente todo ese proceso de reforma dentro del mundo, de lo que era Occidente, y además vio tantas cosas que eran un poco abusivas dentro de lo que era la misma religión, la misma fe católica, él vive también ese proceso de conversión, que al final entra a un movimiento que se llama oratorio del Amor Divino, y ahí vive con más profundidad la reforma de él mismo y así es como decide bajo inspiración del Espíritu Santo que necesitaba haber una reforma interior dentro de la Iglesia", aseguró.

Obviamente ya había nacido el movimiento de Lutero, pero él dice que sí tiene que haber una reforma, estaba de acuerdo con Lutero, pero no fuera de la Iglesia sino dentro de la Iglesia; y empieza su conversión de tal forma que ahí en ese oratorio del Amor Divino que está en Trastevere, en Roma, conoce a Pedro Carafa, a Pablo Consiglieri y a Bonifacio de´Colli, y los cuatro inician este proceso de fundación, así que reciben el visto por así decirlo el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y empiezan a vivir juntos el 14 de septiembre de 1524, van a San Pedro, profesan en el Altar de San Andrés, los cuatro con el Papa Clemente VII.

Los Teatinos se encuentran en Italia, España, Portugal, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Brasil. “Hubo un tiempo donde llegamos a ser sólo 16 Teatinos en todo el mundo, esto en 1910, se perdió mucha comunidad por guerras y por formación, después el Papa Pío X nos unió con otras dos congregaciones diocesanas de Palma de Mallorca, y nos enriqueció en cantidad, pero perdimos más la identidad, a partir de la mitad del siglo XX, los que llegaron como superiores de la Orden empezaron a ver esta deficiencia, y empezaron hacer un trabajo muy profundo, de recuperar el carisma y la espiritualidad viéndose los resultados al final del siglo XX y ahora estamos mucho trabajando en vocaciones y formaciones y estamos creciendo nuevamente gracias a Dios”, fnalizó.

