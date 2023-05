Así es la Guardia Suiza, el ejército que cuida la seguridad del Papa Francisco

La Guardia Suiza son los encargados de cuidar y proteger al Papa Francisco. El ejercito fue fundado por el Papa Julio II el 22 de enero de 1505, vestidos con los colores amarillo y azul a rayas verticales, con un diseño renacentista que fue hecho por el comandante de la Guardia Suiza, Jules Répond en 1914.

Al estar en la Plaza de San Pedro durante alguna celebración presidida por el Sumo Pontífice, los visitantes siempre buscan tomarse una foto con ellos. Su función principal es la la protección del Papa así como el Vaticano, el Palacio Apostólico, la residencia del Papa Francisco y el Colegio Cardenalicio cuando no hay un Papa y se lleva a cabo el Cónclave.

Los requisitos para hacerse un Guardia Suizo es tener una estatura mínima de 1.74 metros de altura, haber realizado el servicio militar en Suiza, no estar casados y tener entre los 19 y los 30 años como máximo. El proceso de selección no es fácil, ya que a parte de tener estos requisitos, de los casi nueve millones de habitantes que tiene Suiza, sólo son 135 Guardias que acceden a ser parte de una historia, como lo menciona el Guardia Danilo, quien jurará el próximo seis de mayo la lealtad al Santo Padre en el patio de Dámaso, dentro del Palacio Apostólico en el Vaticano.

“Lo escogí porque es una experiencia única, tengo 22 años, es algo muy militar que me gusta, significa ser parte de la historia, de una tradición”

Sólo 135 personas son parte de la Guardia del Vaticano

FOTO: Pablo Esparza

Al preguntarle sobre si ya había tenido algún encuentro con el Papa Francisco, expresó lo siguiente:

"Me recuerdo la primera vez que lo vi después de un turno de noche, me ha preguntado el Santo Padre cómo estaba y yo le respondí que todo bien, después me ha mirado y me ha dicho, usted ha dormido bien y yo que había hecho el turno de noche. Sabía que no había dormido, después ha iniciado a reír. también nos regala libros o un poco de su chocolate preferido", explicó.

Cada seis de mayo en el Patio de San Dámaso, dentro del Palacio Apostólico se realiza la ceremonia del juramento de los nuevos reclutas de la Guardia Suiza, ya que fue ese día pero de 1527 donde 189 guardias defendieron y protegieron al Papa Clemente VII de la invasión y saqueo de Roma por parte del ejército de Carlos V, salvándole la vida a través de conducirlo por el corredor que comunica al Palacio Apostólico con el Castillo de San Angel.

El 6 de mayo se hace el juramento de los nuevos elementos de la Guardia Suiza

FOTO: Pablo Esparza

El portavoz de la Guardia Suiza, el Vicecaporal Eliah Cinotti, expresó que el ser un Guardia Suizo no es sólo hacer el centinela, se lleva a cabo una adiestramiento de armas de fuego en Suiza. "Se preparan y entrenan cada día para resguardar la seguridad del Sumo Pontífice, así como coordinar el orden dentro de la Plaza de San Pedro, evitando las aglomeraciones y estar alertas de cualquier ataque terrorista islámico o de fanatismo religioso individual que pudiera acontecer.

Los Guardias Suizos son los primeros en darle los buenos días y desearle un excelente día al Papa Francisco, así como son los últimos en darle las buenas noches. En algunas ocasiones le llegan a informar de los resultados de futbol. “Tenemos una relación muy sincera y abierta con él, siempre tiene una buena palabra para nosotros y sí, nosotros somos los que le damos en algunas ocasiones los resultados de futbol, porque él no ve la televisión” dijo el portavoz de la Guardia Suiza, Eliah Cinotti.

