Hombre muere por utilizar un juguete sexual: se electrocutó

Un hombre falleció electrocutado al utilizar un juguete sexual en República Checa, al domicilio arribaron bomberos quienes encontraron el cuerpo del hombre de 30 años y el estimulador conectado a la corriente eléctrica, lamentablemente llegaron cuando era demasiado tarde.

De acuerdo a lo narrado por los padres del sujeto, lo reportaron a las autoridades locales luego de que no les respondiera las llamadas y al acudir a su casa no les abrió la puerta, lo que les causó preocupación y decidieron llamar a los bomberos para que entraran al domicilio.

El cuerpo fue hallado con un juguete sexual de unos 9 centímetros Foto: Pexels

El cuerpo fue hallado con un juguete sexual de unos 9 centímetros, el cual se encontraba conectado a la red eléctrica; las quemaduras que hallaron en el hombre, cercanas a su pene, correspondían con la forma del dispositivo, las autoridades consideran que el desgaste del juguete podría haber sido una de las causas ya que no estaba en las mejores condiciones.

La autopsia reveló que se encontró un extraño cuerpo dentro de su intestino, era un “cilindro redondo de plástico, en el que se colocaba una pelota de ping-pong, sujeta con una envoltura de plástico”, indicaron los doctores.

Durante pandemia la venta de juguetes sexuales aumentó

La venta de juguetes sexuales aumento durante la pandemia al menos 50% tanto en parejas como en personas solteras, algo que facilitó el consumo fue la discreción con la que se podían comprar los productos sin que nadie se enterara y llegar hasta la puerta de la casa.

Diana Benal, directora de marketing de Erotika explicó a la agencia Euro News "Todavía no entrábamos en cuarentena y ya empezaba a haber compras de pánico. Había fines de semana que veíamos ventas de 10 mil o 12 mil pesos, y decíamos ¿quién gastó 12 mil pesos? Y era algo así como me hago con mi vibrador, mi lubricante, mis condones... Me hago con toda esta canasta básica de placer", al menos en México. La mayoría de consumidores son mujeres, los productos más solicitados son dildos y vibradores.

