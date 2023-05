Una joven despertó del coma y reveló que su novio la arrojó desde un quinto piso

Sofía Tunno, de 21 años y su novio, identificado como Facundo Lemos de 23 años, estaban pasando el rato en un departamento de La Plata, ciudad argentina, cuando ocurrió un hecho difícil de creer, pues ella cayó desde un tercer piso hasta la calle, provocándose heridas múltiples.

A la zona llegaron los servicios de emergencia, pero se dieron cuenta de que la joven estaba grave, por lo que la trasladaron a un hospital cercano donde permaneció en coma durante seis días, hasta que despertó e hizo una revelación inesperada, su novio habría sido el responsable de arrojarla.

Los vecinos presentaron ante las autoridades los videos de vigilancia, pero únicamente se puede ver que una pareja en la calle es testigo de los gritos de una joven que va directo al concreto desde uno de los pisos del edificios por el que pasan. Ante el pánico solo corrieron y no vieron nada más. Afortunadamente había un toldo de un negocio, por lo que amortiguó un poco el golpe y le salvó la vida.

El joven que la acompañaba bajó las escaleras, salió y observó el panorama, no se inmutó. De manera inmediata tomó un taxi y se fue del lugar, dejando a la mujer a su suerte. Supuestamente lo hizo para ir por una ambulancia, como lo declaró a las autoridades locales.

También agregó que Sofía intentó suicidarse ese 28 de marzo de 2023 mientras estaban juntos, puesto que le dijo que deberían terminar la relación de manera inmediata. Aparentemente algo no funcionaba entre ellos, de acuerdo con su versión.

El caso dio un vuelco total cuando Sofía despertó finalmente del coma. Luego de los días le dijo a las autoridades que su novio fue quien la tiró del tercer piso que es un quinto, pues hay dos pisos de locales. Su madre apoya esta versión, y luego de una exhausta investigación y recopilación de testimonios, las autoridades detuvieron a Facundo.

Durante un ataque de pánico recordó todo lo que había pasado. Incluso describió su madre que el sujeto supuestamente la intentó rescatar, pero cuando vio que no la alcanzaba, simplemente decidió la soltó. Supuestamente vivía una relación de infierno, pues ella supuestamente había aparecido golpeada en varias ocasiones.

La investigación por homicidio en grado por tentativa indica ahora que Facundo cachó a su novia en una supuesta infidelidad y comenzaron a discutir. Cuando ella se acercó a la ventana para fumarse un cigarrillo, Facundo habría llegado por la espalda para arrojarla desde la ventana.

Sofía continuará recuperándose por el momento. La caída le provocó una fractura de pelvis, de columna cervical y escápula, además de diversos politraumatismos graves, por lo que tuvo que ser inducida a un coma, pues necesitó respiración mecánica para ser estabilizada y evitar el dolor.

"Milagrosamente está bien, no podemos creer la recuperación que tuvo, ni los médicos lo creen. Nos dijeron que podía no pasar de esa noche o de la tarde, pero comenzó a reaccionar, le quitaron los tubos del neumotórax (...) Claramente no era un suicidio", dijo su madre al medio de comunicación A24.

