Hallan muerto a abuelito que desapareció tras llevar flores a su esposa a panteón de Tamaulipas

Tenía 85 años, era inseparable de su bicicleta y el pasado 10 de mayo fue reportado como desaparecido. Don Aniceto quiso honrar a su fallecida esposa el Día de las Madres y le llevó flores al panteón de Ciudad Victoria, pero no lo volvieron a ver. Sus familiares reportaron su ausencia en redes sociales y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas. Tres días después del hecho, la mañana de este 13 de mayo, su cuerpo sin vida fue hallado.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

El hallazgo ocurrió en la parte posterior del Ejido El Olivo, sobre un camino vecinal que conduce al Hospital Regional de Alta Especialidad. De acuerdo con medios locales, el cadáver ya presentaba señales de descomposición. Por ello autoridades estatales se trasladaron hasta el sitio y comenzaron a recabar indicios y a realizar las diligencias correspondientes. Cabe señalar que al ser un hecho reciente, aún se desconocen las causas del deceso.

Permaneció como desaparecido tres días. Foto: FGE de Tamaulipas.

Aniceto Colunga Baez era muy conocido en su comunidad en Ciudad Victoria, la cual se encuentra muy afectada por la noticia de su muerte. La foto de su paso hacia el panteón fue tomada por una transeúnte conmovida por el esfuerzo del abuelito para llevar flores a su difunta esposa. Al momento de que se reportó su desaparición, la imagen se hizo viral.

El cuerpo ya presentaba signos de descomposición. Foto: especial.

Sus nietos, Jovanni y Perla Colunga, compartieron en sus respectivos perfiles de Facebook la noticia de la muerte de Don Aniceto, así como mensajes llenos de palabras dulces para despedir al hombre con el que crecieron y que les dio amor, como hacen los abuelitos.

“Muchas gracias a todos los que se unieron a la búsqueda de mi abuelo, los que compartieron para facilitar encontrarlo, gracias de todo corazón, ahora mi abuelo ya se reunió con mi abuelita en el cielo, nos duele mucho su partida nos deja un enorme dolor pero nos quedamos con todo ese cariño esas anécdotas que nos contaba de dónde andaba trabajando en el ferrocarril te vamos a extrañar abuelo. QEPD Aniceto Colunga, la mera punta del tren”, escribió Jovanni.

Por su parte, Perla dijo que su abuelo no le hacía daño a nadie, aunque a veces era un poco renegón. “Tristemente hoy ya no está físicamente, pero le recordaremos y honraremos con mucho amor. Fueron unos días muy difíciles, de mucha angustia e incertidumbre; agradecemos mucho todo el tiempo que dedicaron a la búsqueda de mi abuelito, por sus oraciones y palabras de aliento, no hay cómo pagar todas las muestras de apoyo. Estamos muy tristes y desconcertados por su partida, solo le pido a Dios que lo reciba en su gloria eterna. Yo, como siempre, seguiré orgullosa de llevar su apellido”.

Medios locales informaron que cada año el octogenario llevaba flores al panteón a la que fue su compañera de vida, pero este 2023 las cosas fueron diferentes y aunque no saben qué ocurrió y por qué perdió la vida, están seguros de que ya se reunió con su amada esposa.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Aterrador: abuelito guardó el cuerpo de su padre en la nevera, esperaba poder "hablar" con él

Localiza a su esposa muerta tras 8 meses de búsqueda: “Te encontré tarde viejita”