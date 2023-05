Aterrador: abuelito guardó el cuerpo de su padre en la nevera, esperaba poder "hablar" con él

Un macabro hallazgo ha conmocionado a los habitantes de Países Bajos, donde las autoridades dieron a conocer que un abuelito de 80 años de edad guardó el cuerpo sin vida de su padre dentro de su nevera con la "esperanza" de poder hablar con él, ya que no creía que había muerto. Médicos del adulto mayor fueron quienes alertaron a la policía sobre lo que podría estar pasando dentro de la casa del sujeto.

La historia se compartió en el medio internacional Evening Standard, donde se detalló que el hallazgo ocurrió el pasado sábado, luego de que un médico del abuelito se mostró preocupado por lo que podría estar sucediendo en la vivienda del hombre, por lo que pidió a las autoridades que acudieran a inspeccionar el lugar. Al hacerlo, la policía descubrió que el sujeto guardaba el cuerpo de su padre en el congelador.

La casa quedó resguardada por las autoridades. Foto: especial.

Los hechos ocurrieron exactamente en el municipio de Landgraaf, localizado en la provincia de Limburgo. A través de un comunicado la policía local comentó que por ahora están recabando las pruebas necesarias para poder llegar a una conclusión más certera sobre lo acontecido. “Actualmente, estamos investigando la muerte de esta persona y por qué los restos fueron colocados en un congelador. En interés de la investigación, no estamos haciendo ninguna declaración sobre la relación entre los residentes del edificio en este momento”, se lee en el documento oficial.

Medios locales dieron a conocer que el padre del hombre murió hace más de un año, a la edad de 101 años y por, aparentemente, causas naturales. Vecinos del abuelito revelaron que el hombre estaba en negación por la muerte de su padre: "él no quería perderlo; de lo contrario, lo extrañaría”. Por ahora, no está claro por que razones el sujeto no enterró a su padre y optó por almacenar su cuerpo en la nevera.

La policía investiga lo sucedido. Foto: especial.

De forma preliminar, las autoridades han revelado que el cuerpo pudo haber sido refrigerado por más de un año. Cabe mencionar que, tras el macabro descubrimiento, la casa quedó sellada mientras se terminan las investigaciones sobre lo que ocurrió para determinar por cuánto tiempo estuvo el cadáver dentro de la nevera.

