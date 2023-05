VIDEO | “Estoy harto de los alumnos”: habla maestro atacado con gas pimienta por quitar un celular

El profesor profesor agredido con gas pimienta por una adolescente por quitarle su teléfono celular durante la clase afirmño estar harto de las agresiones de los estudiantes, sucedió en el instituto Antioch High School de Tennessee en Estados Unidos, uno de los alumnos decidió grabar los hechos, los cuales han desatado una ola de críticas por parte de internautas.

“Estoy harto, he tenido alumnos que me han cortado el cabello, que me han escupido, me han golpeado”, declaró el maestro agredido.