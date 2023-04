Un perrito emocionado mandó a su dueña al hospital: está conectada a un soporte vital

Una mujer tuvo que ser internada de emergencia y con soporte vital después de que su perrita —muy emocionada— tuviera un ataque de actividad frenética. Este estado en los caninos se les conoce como "zoomies", y lo que pasó es que terminaron chocando mientras jugaban en su jardín. La dueña y su mascota viven actualmente en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos, pero jamás se imaginaron que un simple correteo le provocaría casi la muerte a una de las dos. Accidentalmente le dio un cabezazo directo en la barbilla, y tras unos días, presentó extraños síntomas que tuvieron que ser atendidos en un hospital. Literalmente los médicos le salvaron la vida.

Erin Stevenson de 41 años pasó hospitalizada una semana debido al golpe de Skyy de cinco años. FOTO: Kennedy News and Media/LaRoche Photography

A este comportamiento en los perritos se le llama "zoomies"

Primero debemos detallar que fue lo que detonó el enorme entusiasmo en la perrita. Los períodos frenéticos de actividad aleatoria, son conocidos coloquialmente como "zoomies, scrumbling o night crazies". Estos son estallidos aleatorios de energía que ocurren en perros y también en gatos. El síntoma más común es que corren sin parar, regularmente en círculos. Afortunadamente solo duran unos pocos minutos o inclusos segundos. Lo que pasó en esta ocasión es que Erin Stevenson había estado observando a su amada Staffordshire Bull Terrier en el jardín.

Luego de esto, Skyy —como se llama la canina— presentó los famosos "zoomies" y comenzó a correr muy emocionada hasta que en un momento vio a su dueña y se dirigió de manera abrupta y repentina hacia ella. Erin Stevenson se precipitó y se dirigió directamente hacia ella, esto provocó que ambas se golpearan accidentalmente. La cabeza de la Bull Terrier se estrelló directamente en la barbilla de su dueña de 41 años.

Luego de esto, Erin Stevenson pensó que se sentía "más o menos bien", sin embargo al día siguiente le empezó a doler el cuello, pero supuso que tenía dolor de garganta, así que iba a visitar a su médico general. Pasados tres días de la colisión, la mujer de 41 años le tubo que hablar de emergencia a un terapeuta del habla, pues se despertó a las 3 de la mañana con el cuello sumamente hinchado, al punto de que no podía ni tragar su propia saliva. Muy alarmada fue al hospital, donde pensó que solo le darían antibióticos y la enviarían de regreso a casa.

Lo que Erin pensó que era solo una colisión accidental hizo que los médicos temieran por su vida. FOTO: Kennedy News and Media/LaRoche Photography

Una tomografía reveló que dos molares se trozaron

Una vez que los doctores se dispusieron a encontrar la raíz de los problemas de Erin Stevenson se encontraron con una tomografía computarizada que reveló como dos de los molares de la mujer se habían roto. Esto resultado del accidente que tuvo con Skyy. Asimismo le dijeron que ella había desarrollado una terrible infección, lo que le causó la hinchazón extrema y dejó a los médicos preocupados por sus vías respiratorias, ya que podían cerrarse por completo. La situación estaba tan mal, que decidieron poner a la señora de 41 años en soporte vital.

Los médicos confiaron que un tubo de respiración durante una semana le daría a su paciente la oportunidad de drenar la infección de su cuello. Antes de hundirse por completo en el hospital, Erin Stevenson logró mandarle un mensaje a su esposo Scott de 46 años y le contó la situación. Ella muy angustiada y preocupada por su estado de salud, incluso le dijo que lo amaba a él y a su familia. Por su parte, la perrita Skyy de cinco años estaba en casa, claramente sin entender lo que estaba pasando.

"Skyy ha hecho mucho en su día, pero nada como esto. Ella es un problema y nos mantiene a todos alerta. Le encanta estar rodeada de personas. Simplemente no sabe cómo controlar su emoción. Corre, salta y se mete en todo tipo de problemas. No la cambiaría.", detalló Erin Stevenson cuando finalmente fue dada de alta del hospital.

Una vez que logró recobrar la conciencia y pudo salir del hospital explicó los hechos a detalle. Dijo que Skyy corrió de un lado al otro en el patio, que se acercó a ella y como no pudo reaccionar a tiempo, se inclinó hacia adelante dando paso a que la Bull Terrie le diera el cabezazo justo debajo de la mandíbula. Externó que el golpe le dolió y que no paró el malestar, sin embargo no le dio mucha importancia, incluso pensó que se debía al impacto. Dos días después fue cuando le empezó a incomodar la garganta y ella pensando que era una faringitis estreptocócica. Justo cuando planeó visitar a un médico es que detonó lo de la garganta y acudió a emergencias.

"Desperté a mi esposo y le dije que iría a la sala de emergencias para que me dieran antibióticos para la faringitis estreptocócica. Había una hinchazón significativa en un lado de mi cara. Me hicieron una tomografía computarizada, antibióticos y esteroides. No sabían qué era. Pensaron que tal vez era un hematoma o una mandíbula rota. Estaban preocupados de que si la hinchazón no bajaba, mis vías respiratorias se cerrarían. Me pusieron a dormir y me insertaron un tubo para que respirara por mí".

Entre las secuelas del golpe, Erin ahora no puede abrir por completo la boca, esto tras cuatro meses del accidente. FOTO: Kennedy News and Media/LaRoche Photography

Los médicos le extrajeron las muelas para salvarla

De acuerdo con Erin Stevenson, los médicos le extrajeron dos de sus muelas y le pusieron un drenaje en el cuello para sacar toda la infección. A la par la dejaron con el soporte vital para asegurarse de que no hubiese más virus de por medio. Sin embargó sí desarrolló una que también fue vaciada. Finalmente se resolvió todo el problema y pudo salir del hospital.

"Skyy no tenía idea del problema que había causado, pero mi esposo dijo que sabía que algo estaba pasando.", detalló Erin Stevenson.

La pesadilla no terminó aquí

Luego de que salió del hospital tuvo que estar cuatro meses en observaciones, pues no podía abrir la boca por completo. Erin Stevenson aclaró que esta no es la primera vez que sus mascotas causan problemas, ya que Skyy una vez mordió la pared y terminó pasando el día con los vecinos hasta que llegó a casa del trabajo.

"Una vez recibí una llamada del vecino que decía que no se preocuparan, pero que tenían a Skyy, lo que realmente me confundió porque cuando la dejé, estaba en una caja. Cuando llegué a casa, dijeron que se había escapado de la caja y había mordido la pared. Son santos, mi esposo dijo que estaba sorprendido de que no la mataran.", finalizó.

