"¿Por qué lo dejaron salir?": el clamor de la mamá de una niña asesinada por un paciente psiquiátrico

Este suceso ocurrió en un pequeño poblado llamado Rambervillers, al noreste de Francia. La madre de una niña de 5 añitos habló recientemente con la prensa local tras haber encontrado el cuerpo de su pequeña, la cual fue secuestrada por un pedófilo. Entre llantos, le dijo a los medios que por favor se refiriesen a ella como Bianca. Asimismo, afirmó estar destruída por lo ocurrido y le cuestionó a las autoridades sobre la salud mental del pervertido. Quien cometió este atroz crimen —aunque aún no se ha confirmado el hecho— fue un adolescente de 16 años que se encontraba en rehabilitación psiquiátrica por haber cometido en el pasado abusos sexuales contra infantes. Por cuestiones jurídicas, se protegió su identidad, y esto es lo único que se sabe de él.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La entrada del edificio donde fue descubierto el joven delincuente. FOTO: AFP vía Getty Images

La tutora rompió el silencio luego de que las autoridades encontraran el cuerpo de su hija totalmente desnudo, medito en una bolsa y en un departamento de Rambervillers, en los Vosgos orientales de Francia. El sujeto había sido dado de alta de un hospital psiquiátrico solo unas semanas antes, y al ser el primer sospechoso del caso —dado que las autoridades "lo estaban vigilando"— la madre acusa a este depredador sexual de haber matado a su niña. "Estoy destruída, mataron a mi bebé.", les dijo sollozando a los medios de comunicación.

La madre, de nombre Bianca —como es que recalcó que se refieran a ella— habló este miércoles sobre el asesinato en los apartamentos de Rambervillers. Según el informe preliminar de la policía, se cree que el adolescente de 16 años atrajo a Rose —la infante— a los escalones de la entrada del edificio, la metió al casa familiar y "jugó con ella". Todo esto sucedió el pasado martes 25 de abril en una cuestión de minutos. Unas horas más tarde, la policía encontró el cuerpo desnudo de la niña dentro de una bolsa de basura en la casa del sospechoso y finalmente lo arrestó.

Las autoridades colocaron sellos judiciales en la puerta del apartamento en el que se encontró a la niña. FOTO: AFP vía Getty Images

Asimismo, se confirmó que el adolescente padecía de graves problemas mentales. Aún así, fue dado de alta del hospital psiquiátrico el mes pasado. Supuestamente, se dijo que la policía lo estaba "observando" pues ya se habían registrado incidentes en los que incluyó el abuso sexual a infantes.

Luego de las dolorosas declaraciones pidió que se hiciera justicia, que ya no se dejen a "los enfermos afuera" ya que —de acuerdo con ella— no destruyen solo la vida de sus víctimas, sino la de toda la familia.

“Quiero que se haga justicia, que ya no dejemos a los enfermos afuera. No destruyen una sola vida, destruyen la vida de toda la familia. Destruyeron mi vida, todos mis recuerdos con mi hija, todos mis planes, me quitaron todo. Se llevaron a mi princesita. No quiero que gente así se quede afuera.", recalcó.