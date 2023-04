“Quiero morir, ayúdame mami”: niña narra en desgarradora carta que su padre la violaba

Detrás de la puerta de algunos hogares se esconden terribles secretos, aquel lugar que debería estar lleno de amor y cuidados, es donde los seres más indefensos sufren los peores abusos. En Perú se dio a conocer el caso de una niña de 12 años, a quien su mamá se veía en la necesidad de dejarla al cuidado de su padre, quien la violaba cuando se quedaban solos. A manera de desahogo escribió una carta en la que relató el infierno que vivía.

“Ya no puedo con este dolor, ayúdame, mami, abusan de mí, por eso quiero morir. ¿Por qué me pasa esto a mí? No soy capaz de hablar, pero ya no puedo con esto, ayúdame por favor”, es un fragmento de la extensa carta que la menor escribió, la cual fue descubierta por su maestra. Tras una charla con la menor, la víctima aceptó que sufría abuso sexual por parte de su padre, al parecer la situación databa de hace varios años y se repetía constantemente.

La docente llamó a la madre de la niña para hablar con ella, la mujer escuchó las cosas que su esposo le hacía a su hija cuando los dejaba solos, por lo que procedió a denunciarlo. Tras recibir la demanda correspondiente, las autoridades giraron una orden de aprehensión. Elementos de la policía acudieron al sitio donde la familia vivía, detuvieron al padre, quien negó haberla violado, aunque momentos después reconoció que la tocó indebidamente mientras dormía. El hombre continúa detenido.

Un caso similar

A principios de este año, un caso similar conmocionó a Perú, una mujer fue a visitar a sus sobrinas en el distrito de Villa El Salvador. Lo primero que notó es que vivían en una situación deplorable, pero cuando bañó a la niña de 12 años vio su cuerpo muy diferente al de una menor de su edad, lo describió como “el de una madre”.

Comenzó a preguntarle a la niña que ocurría, le brindó la confianza hasta que le contó que su padre la violaba. Sin dudarlo la tía se llevó a sus sobrinas, dijo que el padre no les permitía visitarlas alegando que se las quitarían.

La mujer narró que cuando llegó de visita, el hombre huyó. Llevó a su sobrina a una revisión médica y le informaron que tenía 18 semanas de embarazo.

