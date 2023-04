Elon Musk confiesa si ya tuvo algún tipo de contacto con extraterrestres

Elon Musk tuvo un revés este jueves al estallar el cohete de prueba Starship cuando estaba a segundos de despegar como parte de su proyecto de viajes a la Luna y a Marte. La carrera del multimillonario estadounidense en el espacio lo ha llevado a ser señalado como uno de los hombres que probablemente sería de los primeros en tener contacto con la vida extraterrestre inteligente.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

En ese sentido, el dueño de SpaceX y Tesla afirmó que si alguien en la Tierra supiera sobre la posible existencia de extraterrestres inteligentes no sería nadie más que él, “probablemente sería yo”, indicó durante una entrevista concedida a Tucker Carlson en su programa nocturno. En esa misma emisión, Musk aclaró las especulaciones en torno al tema.

El jefe de Tesla aseguró que todavía no ha visto ninguna evidencia de vida extraterrestre que sea “consciente” en ninguna parte del universo, al menos hasta el momento, acotó. El empresario incluso se dio el tiempo de bromear sobre el posible encuentro de la humanidad con otras formas del vida en el universo.

Elon Musk dijo que él sería el primero en tener contacto alien. Foto: Twitter @DogusJefferson

"Sí, ya sabes, estoy muy familiarizado con las cosas del espacio… Y no he visto evidencia de extraterrestres. Así que desearía, lo twittearía de inmediato, ya sabes, lo twittearía. Eso sería Me gusta todo el tiempo, probablemente el tweet más importante de todos los tiempos. ¡Encontramos uno, muchachos!".

La otra preocupación de Musk

Musk agregó que el hallazgo de algún extraterrestre sería un buen pretexto para que aquellos que lo encontraran tuvieran los argumentos para ser financiados y ser millonarios para tratar de elaborar un plan de defensa preventivo en contra de los seres espaciales.

"¿Sabes qué realmente no obtendría argumentos de nadie? Si sacamos a un extraterrestre y dijeramos: 'Necesitamos dinero para protegernos de estos tipos'.

La aparición de los OVNIs han surgido en los últimos meses. Foto: Archivo

"Ya sabes, '¿Cuánto dinero quieres? Lo tienes. Parecen peligrosos'. Entonces, la forma más rápida de obtener un aumento en el presupuesto de defensa sería sacar a un extraterrestre", señaló el empresario de Estados Unidos.

Por el momento, Elon Musk confirma que están en espera de poder hallar alienígenas conscientes e inteligentes para tener contacto con ellos. Sugirió que en caso de que hubiera extraterrestres, le gustaría que fueran “pacíficos”, indicó mientras mostró una de sus principales preocupaciones en torno al futuro de la civilización.

"La vieja pregunta de si la civilización terminará con un estallido o un gemido. Bueno, actualmente está tratando de terminar con un gemido en pañales para adultos", dijo Elon Musk al estar angustiado porque las tasas de natalidad bajan.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Putin, desesperado: ofende a los taxistas y les hace un “llamado salvaje” para que vayan a Ucrania

VIDEO: apuntan con un láser a un OVNI en pleno vuelo y la reacción es impactante

RMG