El Papa Francisco celebra la misa del Domingo de Ramos

El Papa Francisco celebró esta mañana la misa del Domingo de Ramos con lo que inicia la Semana Santa donde dedicó su homilía a las palabras de Jesucristo en la cruz, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

El Obispo de Roma describió el sufrimiento de Jesús que no fue sólo físico, también fue un sufrimiento espiritual por la traición de Judas, las negaciones de Pedro, las burlas y los insultos en la cruz donde sintió el abandono de Dios.

“El verbo "abandonar" en la Biblia es fuerte; aparece en momentos de extremo dolor: en amores fallidos, rechazados y traicionados; en niños rechazados y abortados; en situaciones de repudio, viudez y orfandad; en matrimonios agotados, en exclusiones que privan de vínculos sociales, en la opresión de la injusticia y la soledad de la enfermedad. "En fin, en las más dramáticas heridas de las relaciones. Cristo llevó todo ello a la cruz, tomando sobre sí el pecado del mundo. Y en el momento culminante, el Hijo unigénito y amado experimentó la situación que le era más ajena: la lejanía de Dios” expresó el Papa Francisco.

El Papa Francisco ahondó sobre el concepto del abandono en la Biblia

FOTO: Especial

Ante sesenta mil personas reunidas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco continuó explicando que todo esto que vivió Jesucristo lo hizo por todo el mundo.

“Hermanos y hermanas, todo esto no es un espectáculo. Cada uno, oyendo el abandono de Jesús, cada uno de nosotros se diga: por mí. Este abandono es el precio que ha pagado por mí”

Jesucristo siempre está con cada uno

“Para que cada uno de nosotros pueda decir: en mis caídas, cada uno de nosotros ha caído muchas veces... y cada uno de nosotros pueda decir: en mis caídas, en mi desolación, cuando me siento traicionado, o he traicionado a otros, cuando me siento descartado o he descartado a otros, cuando me siento y abandonado o he descartado a otros, pensamos que Él ha sido abandonado, traicionado, descartado. Y ahí lo encontramos a Él. Cuando me siento mal y perdido, cuando ya no puedo más, Él está conmigo, Él (está) ahí, en los mil y tantos caprichos de los porqués, y con tantos porqués sin respuesta, Él está ahí” añadió el Santo Padre.

El Santo Padre aseguró que actualmente hay numerosos Cristos abandonados



FOTO: Especial

El Papa Francisco quien salió ayer del Policlínico Gemellí, terminaría por expresar que en la actualidad hay tantos Cristos abandonados.

"Pero también hay tantos cristianos invisibles, escondidos, abandonados, que son descartados con guante blanco: niños no nacidos, ancianos abandonados, ancianos que pueden ser tu padre, tu madre quizás, abuelo, abuela... abandonados en geriátricos, enfermos no visitados, discapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor. Y no encuentran otro camino (que el suicidio)... Los abandonados de hoy. Los Cristos de hoy".

