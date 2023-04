VIDEO | "Las mujeres van acostándose por ahí": Justin Trudeau discute en público con un joven antiaborto

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau se vio envuelto en una acalorada discusión con un joven cristiano, antiabortista y afiliado al Partido Popular de Canadá (PPC). El debate tuvo lugar el pasado miércoles 12 de abril con un grupo de estudiantes de la Universidad de Manitoba en Winnipeg. El muchacho en cuestión no dudó en criticar las políticas de su partido, especialmente la del aborto. Luego de esto, el mandatario lejos de ignorar las palabras del estudiante, habló con él y no dudó en objetar las ideas que se le presentaban. Cabe destacar que el universitario lo grababa directamente a la cara —con su celular— al mismo tiempo que lo confrontaba.

Justin Trudeau recorrió el edificio Stanely Pauley de la Facultad de Ingeniería de Price con Dean Marcia Friesen y el presidente Michael Benarroch. Allí, habló con estudiantes y miembros de la facultad. FOTO: Facebook

Ahora el video del acalorado debate es sumamente viral en la plataforma de Reddit y a su vez está llegando a otras redes sociales como Twitter.

Justin Trudeau se queda perplejo ante el pensar del chico

Justin Trudeau empezó el debate explicándole al chico que su partido cuenta con "un plan dental que va a ayudar a las familias de rentas bajas a llevar a sus hijos al dentista", algo con lo que asegura no estar de acuerdo. Luego de esto, la respuesta del chico dejó tan sorprendido al primer ministro que no tardó ni un segundo en preguntarle la razón de su negativa. Como si no siguiese el hilo de la plática, el universitario empieza a hablarle al gobernador sobre la medida que permite la interrupción legal y voluntaria del embarazo. La primera frase que salió de él fue:

"Estoy bastante seguro de que estoy en contra del aborto".

Antes de otra cosa, Justin Trudeau interrumpe al chico y le cuestiona directamente: "Vamos a dejar eso a un lado. ¿No crees que las familias de rentas bajas deberían tener acceso a salud dental? El Partido Conservador votó en contra de eso. Así que ya ves al partido que apoyas". Refutando su argumento, el joven "lo corrige" y le indica que él pertenece al PPC. Luego de esto, cuando el primer ministro le pregunta el motivo por el cual apoya al mencionado grupo el chico contesta que es porque cree "que son sobre todo cristianos, y yo estoy en contra de la vacuna obligatoria (...) El aborto libre está en contra del cristianismo".

"Entonces, ¿crees que las mujeres deberían tener el derecho de elegir lo que pasa con sus propios cuerpos? ¿Crees que tú deberías poder elegir lo que le pasa al cuerpo de una mujer?", le cuestiona directamente el mandatario.

Justin Pierre James Trudeau es un político canadiense. FOTO: AP

Ante esto y sin mayor lógica en su comentario, el estudiante le respondió que "las mujeres van acostándose por ahí, no deberían tener el derecho de abortar el bebé". Tras escuchar el pobre argumento, Justin Trudeau mostró una irónica sonrisa y soltó un "wow" con un tono decepcionado para darle a entender al joven que no daba crédito a sus palabras. El primer ministro no se queda callado y le pregunta por los casos de las mujeres embarazadas que han sido violadas.

En esa situación, "se complica la cosa", contesta el joven después de titubear varios segundos. Termina su respuesta diciendo que ello era "un ejemplo muy estúpido". Nuevamente Justin Trudeau lo interrumpe y le informa al chico que ese era un ejemplo "demasiado común" justo para después recalcarle que "las mujeres son violadas todos el tiempo". Le formuló la misma pregunta al universitario y este le aclaró que "honestamente" ya no sabía si estaba a favor o en contra del aborto en un caso como este, a lo que el dirigente le respondió con una frase que le ha dado la vuelta al mundo y con la cual terminó la conversación:

"Parece que necesitas reflexionar un poco más y rezar un poco menos".

Tras la victoria por mayoría absoluta del Partido Liberal en las elecciones federales de octubre de 2015, es el primer ministro de Canadá desde el 4 de noviembre de 2015. FOTO: AP

