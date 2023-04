Fueron a una playa nudista en su luna de miel: ahora gastan miles de pesos recorriendo el mundo sin ropa

Una pareja británica ha ganado popularidad en redes sociales luego de que revelaron que ambos han gastado cerca de medio millón de pesos recorriendo el mundo sin ropa. De acuerdo con Fiona Discombe, de 54 años, ella y su esposo Michael, de 51, empezaron con su proyecto de vida hace casi 20 años, luego de tener una luna de miel en playas nudistas de Grecia; desde entonces, el matrimonio se propuso conocer el planeta, pero sin llevar nada puesto sobre sus cuerpos.

Al hablar sobre la primera vez que se desnudaron, Fiona Discombe comentó, ante medios locales, que se inspiraron en otra pareja que estaba disfrutando de las playas de Grecia sin ropa: "Recuerdo que no había nadie más en esta cala aislada griega, excepto una pareja, y luego noté que estaban desnudos", dijo la mujer. “Me sentí incómoda porque estábamos vestidos, así que ambos nos desnudamos y corrimos hacia el mar”, agregó.

La idea de recorrer el mundo al desnudo les surgió luego de visitar una playa nudista en Grecia. Foto: Jam Press.

Desde aquella experiencia, la pareja se propuso recorrer el mundo, pero a su manera, es decir, sin ropa. “Por primera vez en mi vida, me sentí tan liberada y finalmente pude aceptar la forma de mi cuerpo y no preocuparme por lo que la gente pensara de mí. Fue liberador sentir los elementos sobre la piel desnuda y me hizo querer estar desnuda todo el tiempo”, mencionó Fiona al ser cuestionada sobre el estilo de vida que lleva junto a su esposo.

La pareja también se desnuda estando en su casa, en Sussex, sin importar lo que sus vecinos opinen. "Nuestros vecinos se sorprendieron, pero después de un tiempo, no pensaron en eso y preguntaron sobre nuestra desnudez. Ahora, no es una sorpresa para ellos cuando descansamos en el jardín completamente desnudos”, detalló Fiona.

De igual manera, la pareja asegura que estar desnudos les facilita realizar sus actividades domésticas. “Me resulta mucho más fácil fregar el baño sin preocuparme de que pueda manchar la ropa con lejía. Cuando la temperatura es cálida, nos quedamos desnudos en casa y dormimos siempre desnudos, que no hay nada mejor”, asegura la mujer.

La pareja también realiza sus actividades de casa sin ropa. Foto: Jam Press.

Pareja se defiende contra las críticas

Fiona y Michael detallaron que sí han sido objetos de críticas por el estilo de vida que llevan. “Nos llaman pervertidos o dicen que estamos tramando algo. Es ignorancia en el mejor de los casos y es perfectamente legal caminar desnudo en el Reino Unido si no se busca ofender intencionalmente.Nos apasiona promover este estilo de vida y los beneficios que trae y cómo ha ayudado a construir nuestra relación.No queremos convertir a todos, pero nos gustaría que fuera más aceptado en el Reino Unido”, dijo Fiona ante prensa local.

Finalmente, la pareja comentó que para su futuro planean visitar más países de todo el mundo y llevar su estilo de vida a más personas, esto con la intención de que la gente haga las paces con su cuerpo tal como ellos lo hicieron. “Esperamos visitar tantos destinos nudistas como sea posible, incluidos Tailandia y Groenlandia, y planeamos retirarnos en el extranjero. A las personas les diría ‘sé feliz en tu propia piel y no dejes que otras personas influyan en la forma en que te ves y sientes acerca de ti mismo. Todo el mundo es igual cuando no llevas ropa’”, sentenció Fiona.

Ambos esperan conocer más destinos turísticos sin ropa. Foto: Jam Press.

