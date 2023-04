Aterrador VIDEO: policías se equivocan de casa y matan a un inocente a sangre fría

Un grupo de policías en Nuevo México, Estados Unidos, acudió a atender una llamada de auxilio atendida por el 911 donde reportaron un caso de violencia doméstica. Los uniformados de la ciudad de Farmington llegaron al domicilio de Robert Dotson, un hombre de 52 años de edad, y justo al estar en el pórtico de la vivienda, los oficiales tuvieron una plática entre ellos ya que dudaron si estaban en el lugar correcto.

El momento de la confusión y del trágico desenlace de la llamada de ayuda quedó documentado por la cámara corporal de uno de los policías que atendieron el llamado, cuyo video fue dado a conocer una semana después del homicidio de Robert Dotson. Eran las 11:30 de la noche del pasado 5 de abril cuando la policía de Farmington llegaron a Valley Avenue donde tocaron tres veces la puerta de la víctima.

Mientras esperaban que su llamado fuera atendido, los tres policías cuya identidad no fue revelada, uno de ellos pregunta a sus compañeros si están en la dirección correcta. Así se escucha en el video que circula en las redes sociales:

-¿No es 5308?, pregunta el oficial. Eso es lo que dijo allí mismo, ¿verdad?

-No, decía 5305, ¿no?

Luego de que el confuso oficial de policía preguntó a sus compañeros que estaban con él, además de la central de radio, el operador respondió que la casa que están buscando es en Valley View Avenue 5038 y no 5305. "No me digas que estoy equivocado", dijo el policía que llamó a la puerta. Cuando escucharon que alguien se acercaba a la puerta se pusieron en alerta.

Los policías solo fueron suspendidos

Los policías atacaron a la víctima en su casa. Foto: Especial

El residente llegó a la puerta y los policías lo alumbraron con una lámpara, al abrir la puerta de inmediato los policías abrieron fuego y mataron al instante a Robert Dotson, que según la primera versión de la Policía de Farmington, el hombre portaba una pistola en el momento que fue a atender quién llamaba a su puerta a altas horas de la noche.

Uno de los uniformados al ver que el hombre salía gritó: “¡Oiga, manos arriba!”, y justo en ese momento los tres policías de Farmington empezaron a disparar a quemarropa al hombre de 52 años de edad. Sin embargo, en el video difundido se observa el momento cuando el hombre abrió la puerta de su hogar y se ve que además en ningún momento portaba una pistola.

Los policías se sintieron amenazados por el hombre de 52 años. Foto: Especial

Por el contrario se observa el instante en que el hombre asomó su mano derecha y la mantuvo abierta, pero por la rapidez en que ocurrieron los hechos, la respuesta de los policías fue abrir fuego. En ese momento, la esposa de la víctima también gritó: “¡Oh, Dios mío!” y según información de The Washington Post, la mujer tomó el arma de su esposo y tuvo un intercambio de disparos con los policías.

Pero la mujer desconocía que su esposo había sido asesinado por los propios policías que al verlos les pidió ayuda. Los uniformados ingresaron a la casa y vieron que en aquella casa no sucedía nada fuera de la ley. En el lugar estaban los tres hijos de Dotson que dormían en sus cuartos de arriba de la casa.

Los tres policías fueron suspendidos y solo recibieron una licencia administrativa. El jefe de policía de Farmington, Steven Hebbe, dijo que sus oficiales “reconocen la gravedad de este incidente” y prometieron publicar registros y archivos adicionales en las próximas semanas, indicó en un comunicado. “Haremos todo lo posible para garantizar una comprensión más completa de lo que sucedió. Creo que las imágenes ayudarán a proporcionar una mayor comprensión de lo que sucedió”.

