¿Inició la Tercera Guerra Mundial?: un tanque de Putin aparece en una gasolinera en EU

Un tanque del Ejército de Rusia del presidente Vladimir Putin que estaba en el frente de guerra en Ucrania fue encontrado estacionado frente a una gasolinera en Estados Unidos. El poderoso artefacto bélico estaba aparcado cerca de una parada de camiones afuera de la tienda Peto's Travel Center and Casino en el estado de Louisiana. El hallazgo del tanque se da a casi un año y dos meses de que comenzó la invasión del Kremlin en territorio ucraniano.

El personal de la gasolinera quedó impresionado al ver el tanque de guerra ruso que estaba marcado con varias cruces en color blanco en sus costados además de tener otras marcas y dos números 9 de color amarillo a lo largo del carro de guerra, por lo cual se concluyó que el tanque fue capturado por la defensa ucraniana, aunque su aparición en Estados Unidos es un misterio.

El tanque fue identificado como un modelo T-90A, que según los rastreadores de inteligencia de código abierto (OSINT, por sus siglas en inglés) se cree que pudo haber sido capturado por la Armada de Ucrania comandada por el presidente Volodimir Zelenski durante el otoño del año pasado, pero misteriosamente apareció en la gasolinera cerca de la tienda en la localidad de Roanoke, Louisiana, informó el Daily Star.

¿Cómo llegó el tanque ruso a EU?

El tanque ruso quedó estacionado en una gasolinera de EU. Foto: Reddit/u/Mutantlight

Según especulaciones, el tanque era transportado por un camión que se descompuso antes que fuera detenido en la parada de camiones de la tienda Peto, en la carretera interestatal 10 de Estados Unidos. El tanque de guerra ruso encontrado tiene dos décadas de existencia cuyas imágenes fueron compartidas a través de Reddit por un trabajador de la tienda.

El objetivo del usuario identificado como Mutantlight mostró las fotografías del tanque con la esperanza de que alguien pudiera dar más información sobre el origen de uno de los instrumentos bélicos que El ex agente de la KGB, Putin, ha utilizado para tratar de derrocar el gobierno del presidente Zelenski a través del uso de la fuerza letal.

Un par de hombres dejaron abandonado el tanque. Foto: Reddit/u/Mutantlight

"Llevo aquí siete años", dijo la subgerente Valerie Mott a la página web The War Zone el pasado jueves por la mañana, y agregó: "Nunca antes había visto (un tanque) aquí", afirmó mientras el gerente Cody Sellers admitió que no sabía quién dejó el tanque de Putin, o de dónde venía o hacia dónde se dirigía, y por qué había llegado a Estados Unidos.

"La transmisión se apagó en el camión que transportaba este gran remolque viejo": Sellers.

Un miembro de los grupos especialistas en el rastreo de armas bélicas Oryx y Warspotting OSINT, dio a conocer el origen del tanque de guerra ruso en EU. "Pertenecía a la 27 Brigada de Fusileros Motorizados de Guardias Separados de Rusia, 1er Ejército de Tanques de Guardias... Fue abandonado en Kurylivka, Óblast de Kharkiv alrededor del 25 de septiembre de 2022", dijo.

El tanque de Putin fue descubierto la semana pasada. Foto: Reddit/u/Mutantlight

Y agregó que el tanque fue capturado por la 92 Brigada Mecanizada Separada de Ucrania, “de ahí los 9 amarillos en el tanque mientras estaba en Louisiana (esta es la marca que la 92 pone en su equipo)". Por su parte, Deven B. King, el portavoz del Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta del Ejército de EU en Fort Polk, indicó:

"Me puse en contacto con mi gente de operaciones. No supieron nada de inmediato sobre la llegada de un tanque ruso a Fort Polk, pero dijeron que lo investigarían y me avisarían. Mi opinión es que este tanque probablemente sea propiedad de un ciudadano o una empresa. Hablé con el personal de Peto's. Dijeron que un par de caballeros lo dejaron allí el martes y dijeron que tenían que ir a Houston a buscar otro camión para transportarlo".

