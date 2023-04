El FBI la contrató para asesinar a Fidel Castro y terminó enamorada de él: Marita Lorenz, la espía que abortó la misión

Marita Lorenz fue una mujer clave en la historia de Cuba, su traición a Estados Unidos permitió que Fidel Castro se mantuviera en el poder y gobernará durante casi cinco décadas, la historia pudo haber sido muy diferente de haber cumplido con la misión que le dio la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de asesinar al líder cubano pero algo falló en la ecuación: se enamoró.

Ilona Marita Lorenz nació en Bremen, Alemania, en el año 1939 Foto: Especial

Ilona Marita Lorenz nació en Bremen, Alemania, en el año 1939, es hija de Heinrich Lorenz, un capitán de barco alemán y de Alice June, una actriz estadounidense, junto a su familia vivió en el campo de concentración de Bergen-Belsen y sufrió una violación por parte de los soldados a los 7 años de edad.

Conoció a Fidel Castro a los 19 años, aseguró que fue amor a primera vista Foto: Pixabay

Se enamoró de Fidel Castro a los 19 años

De acuerdo al libro “Yo fui la espía que amó al Comandante” y en "Querido Fidel-Mi vida, mi amor, mi traición", en 1959 llegó a bordo de Berlín a La Habana, cuando tenía 19 años, un grupo de barbudos, encabezado por Fidel Castro, subió al barco y ahí ocurrió el flechazo fue inmediato. Una semana después, el Comandante enviaba a buscarla a Nueva York en Estados Unidos y la convertiría en su amante.

Marita narró que quedó embarazada del líder comunista pero vivió un extraño episodio ya que la secuestraron y le realizaron un aborto, aunque ella aseguraba que lo sacaron de su vientre y lo criaron en la isla.

??????El líder comunista gobernó durante casi cinco décadas Foto: Pixabay

“Sé que la gente ha cuestionado a mi madre, pero si investigan descubrirán que es increíblemente cierto”, dijo su hija. “Ella cambió la historia. Fidel Castro no murió cuando ella fue enviada para asesinarlo. Lo único que no puedo confirmar es que tuvo un hijo con Fidel. Sé que él existe, pero no lo he conocido”, declaró su hija , Mónica Mercedes Pérez relata The New York Times.

Luego de ese episodio fue reclutada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), la convencieron de que él era el responsable y de asesinarlo.

La CIA la reclutó para asesinar al líder comunista

Regresó a La Habana en 1960, todo estaba listo para que acabaran los días del líder de la Revolución cubana, la agencia le dio un veneno que tenía que colocar en su comida y aunque estaba convencida desde que iba llegando en el barco se dio cuenta que no sería capaz y menos al tenerlo de frente.

Por lo que tiró las pastillas pero Castro quien tuvo al menos 638 intentos de asesinato hasta 2007 según contabilizó el servicio de inteligencia cubano, le preguntó en si venía a matarlo e incluso le dio su pistola, ella le apuntó pero le dijo que no podía hacerlo. Marita confesó que ella esperaba que Castro le pidiera quedarse en la isla pero no paso más de una aventura y ella decidió dejar Cuba, aunque algunas veces en los años que siguientes, el último encuentro sexual que tuvo con Castro fue en 1988.

Algunos afirman que de la relación entre ambos nació un hijo, Andrés Vázquez, que se quedó en la isla con su padre y con el que Lorenz se reencontró en 1981, pero nada está confirmado hasta ahora. Y aunque quiso alejarse de la CIA no lo logró porque le ganó el miedo por saber demasiado, fue enviada a otra misión en Venezuela donde conoció al general Marcos Pérez Jiménez, entonces presidente del país, con quien comenzó otro romance y tuvo una hija.

La "Mata Hari del Caribe" como se hizo llamar afirmó ser testigo de la supuesta conspiración que rodea el magnicidio de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. La mujer falleció el 31 de agosto de 2019 en Oberhausen, Alemania a la edad de 80 años a causa de un paro cardiaco.

