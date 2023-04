Adiós HBO Max: cómo se llamará ahora la plataforma y qué pasará con los usuarios de México

Los amantes de las plataformas de reproducción streaming han pegado el grito en el cielo al saber que HBO Max "se despide", pero la realidad es que solo se fusionará con Warner Bros. y Discovery, una decisión que con antelación nos había avisado. Sin embargo esto implica que que el catálogo que ofrece junto con los precios actuales cambien, pues el futuro de la empresa tendrá un giro de 180 grados. Le diremos como tal "adiós" al nombre actual de la plataforma y se reducirá a "Max". Cabe recordar que esto conllevó —previamente— a la cancelación de contenidos así como la reorganización de algunos de los departamentos entre los que estuvo DC Studios.

Quieren ofrecer una opción económica al igual que Netflix, con anuncios. Aunque no han aclarado si también limitarán el contenido. FOTO: Adobe Stock

¿Qué debemos esperar?

Se vienen grandes modificaciones, pues no por nada se tardó más de un año la planeación de esta fusión. "Max" ahora incluirá las dos plataformas de Warner Bros y Discovery Plus con las ventajas streaming de HBO. Por ende, la nueva presentación de esta plataforma llegará más pronto que tarde, en Estados Unidos el 23 de Mayo, en el resto de Latinoamérica a finales de este año, en octubre o noviembre, mientras que en Europa los veremos hasta principios del 2024.

Aumento de precios

Aunado a la nueva "vista" de "Max", los precios estarán enfocados en brindarle al espectador una mayor diversidad de contenido, así que los planes de suscripción empezarán desde los 180 pesos en adelante... pero vendrán con una sorpresa al estilo Netflix "publicidad". Para no tener los famosos comerciales, los siguientes costos oscilarán entre los 270 pesos y 290 pesos mexicanos, mientras que la versión premium costará hasta 360 pesos debido a que ahora sí incluirán una mejor calidad de imagen. No obstante, estos costos todavía no están confirmados y aún se espera que llegue a finales de año este nuevo proyecto.

Asimismo debemos destacar que no han aclarado como dicha fusión afectará a los demás países fuera de Estados Unidos. Y es que si recordamos puntualmente, Warner Bros nunca ha sido muy unificado con los lanzamientos de sus productos en otros territorios. Por ello parte de la estrategia con "Max" será lanzar un modelo mucho más económico con anuncios para Latinoamérica. El problema de un sistema con comerciales es que significa que la compañía tiene que encontrar anunciantes en cada país o región y luego ajustar las tarifas acordes al número de publicidad que pueda mostrar. Además del precio de la suscripción, el número potencial de suscriptores, etc.

Les llevó más de un año afinar los detalles de la fusión. FOTO: Adobe Stock

Ya nos adelantaron los contenidos, y veremos:

Pero no todo será malo con estas modificaciones, pues se vienen grandes cosas para los fanáticos del entretenimiento. Te hemos puesto una lista de lo que se espera llegará a nuestro nuevo y mejorado "Max":

Un Spin Off de The Big BangTheory

Primer teaser de The Penguin y fecha de estreno para 2024.

Welcome To Derry el spin off se IT llegará a la plataforma en 2024.

Otro spin Off de Game Of Thrones llamado "A Knight of the Seven Kingdoms" situado un siglo antes de la serie original.

Serie de The Conjuring

Shazam Fury Of The Gods llega al servicio el 23 de Mayo.

Primer vistazo a The Simpatizer con RobertDowneyJr

Primer vistazo al anime de Rick And Morty que llegará este año

Serie de Harry Potter confirmada, será un reboot y cada temporada adaptará un libro.

Sin duda emociona mucho a los fanáticos de las entregas Warner Bros. estas maravillosas producciones, una gran estrategia para pensar si nos deshacemos de una vez por todas de HBO Max o nos pensamos unir al nuevo catalogo de "Max". Quieren apelar a nuestro lado nostálgico con las caricaturas retro que tanto nos encantan y a la vez mostrarnos algo novedoso que todos los fanáticos de las franquicias han pedido.

¿Qué pasará con los "suscriptores de por vida"?

Cuando recién se estrenaba HBO Max, lanzaron una promoción para atraer a sus clientes. Esta constaba de brindarles el 50 por ciento de descuento "de por vida". Entonces quienes lograron adquirir el producto en julio del 2021, estarían pagando solo la mitad del servicio. Sin embargo, tras la fusión, el aumento de precios y el anuncio de la publicidad dentro de sus planes, la compañía se limitó a responder que aún no tienen detalles para confirmar o desmentir si esto se aplicará a "Max". Asimismo les pidieron a los internautas acceder a la página especial de la plataforma para que en cuanto se sepa qué pasará con esta promoción, sean "los primeros en saber".

