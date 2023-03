Una joven embarazada de 7 meses fue asesinada cuando intentaba cometer un robo con su novio: él huyó

Una mujer de 21 años de edad que tenía siete meses de embarazo fue asesinada a tiros cuando junto con su novio, intentaban robar a unas personas a las que iban a venderles drogas en Belmont Cragin, Chicago, Estados Unidos. La mujer identificada como Génesis Escobar quedó en medio de una ráfaga de balas luego de subir al automóvil de sus víctimas para realizar el atraco. Al ver que quedó tirada en el suelo, su novio la abandonó en el lugar.

El tiroteo ocurrió el pasado lunes alrededor de la 1:00 de la tarde cerca del hogar de la mujer ubicado en la cuadra 5200 de West Montana Street. Mientras que Génesis intentaba cerrar la venta de drogas, afuera del automóvil estaba su novio, quien al tratar de robar a los otros acompañantes que estaban del otro lado del carro, comenzaron a disparar en contra de ellos.

Al quedar herida, Génesis quedó tirada en la calle aún con vida, pero fue abandonada por su novio al pensar que ya había fallecido. La embarazada de siete meses, recibió un disparo en la espalda, otro en el hombro y uno más en la mano, todos los recibió cuando estaba dentro del automóvil. De acuerdo con testigos citados por el Daily Mail, Génesis estaba con un grupo de personas que vigilaban su intento de robo.

Los compañeros de Génesis al ver que la joven de 21 años había quedado herida y tirada en el piso tras el ataque armado, todos ellos huyeron del lugar después de que los pistoleros arrojaron el cuerpo de Escobar en la calle. Una vez fuera del vehículo, los agresores aventaron dinero en efectivo sobre el cuerpo de la mujer, indicó Iris Álvarez, la mamá de una amiga de Génesis a la que ese mismo lunes le había pedido ayuda.

Génesis tenía 21 años de edad. Foto: Especial

“Le tiraron un montón de dinero encima de ella. No sé si estaba metida en algún tipo de problema", indicó la angustiada madre de la amiga de Génesis, quien agregó que las personas que mataron a Génesis no tienen corazón:

No me importa en cuántos problemas estés. Siento que para que una persona le haga eso a alguien, no tiene corazón”.