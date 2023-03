Vivía gratis en la casa de su mamá y la golpeó brutalmente porque lo despertó con música

Un hombre llamado Daniel Lovick de 36 años finalmente ha admitido haber golpeado brutalmente a su propia madre por "no dejarlo dormir". Los hechos se suscitaron el 28 de septiembre del 2022, cuando ella se encontraba socializando dentro de su propiedad con otros de sus dos hijos, uno de sus vecinos y su hijo. La reunión ameritaba música, puesto era una convivencia que ella había organizado. Más tarde, apagó el sonido y solo empezó a charlar con el hijo de su vecino, fue entonces que el sujeto bajó las escaleras y amenazó a la mujer... "Te he advertido, te he advertido de que no hagas el p***".

No era la primera vez que el sujeto agredía a una mujer, ene l 2014 golpeó a su novia en el estómago para tratar de generarle un aborto. FOTO: Getty Images

Le propinó dos puñetazos en la cara

Luego propinó dos puñetazos rápidos en la cara, causándole hematomas en el rostro, incluidos el ojo y la barbilla. Ante la agresión física, la mujer decidió huir con el hijo de su vecino a su casa, ponerse en contacto con la policía y permanecer ahí hasta que Daniel Lovick de 36 años se fuera. Regresó a su domicilio a las 22:45 horas y cerró todas las ventanas y puertas de su casa, al menos así lo declaró la señora Hobson ante el tribunal. Unos minutos más tarde, oyó golpes en la puesta principal, su hijo había vuelto.

Daniel Lovick le gritó a la señora Hobson la siguiente frase mientras escuchaba que su hijo deseaba entrar al domicilio: "déjame entrar, maldita rata. Voy a tirar todas tus ventanas si no me dejas entrar". Esta dinámica continuó por un par de horas, pues así como llegaba en hombre de 36 años a la residencia de la madre, ella llamaba a la policía y este terminaba por irse. Cabe recalcar que este sujeto, no salió de a casa por sentirse arrepentido por su actuar, lo hizo para ir a conseguir marihuana a casa de uno de sus amigos.

Cuando volvió a casa de su madre, se encontró con la puerta cerrada y comenzó a hacer bullicio para que ella le abriera. Ya en la corte, Daniel Lovick admitió haber gritado sobre las 6 de la mañana pidiendo que le dejaran entrar, así como declarar que la herida de su madre había sido autoinfligida... incluso testificar que ya tenía tiempo con ella. "No me importa", concluyó en su explicación. Además de este trágico accidente, este sujeto ha sido culpable de causar lesiones y generar otro tipo de agresiones en contra de mujeres.

El sujeto de 36 años tiene antecedentes penales por 35 delitos diferentes, de los cuales nueve fueron por agresiones. FOTO: Especial

De acuerdo con medios locales, como The Mirror y el DailyMail.com, Daniel Lovick tiene antecedentes penales que corresponden a 35 delitos, nueve de ellos única y exclusivamente por violencia infligida en contra de terceros en el 2001 y el 2014. Fue encarcelado durante dos años y tres meses, y se libró de los cargos de daño corporal real, asalto y daño criminal. Esto porque en ninguno de los casos sus víctimas terminó con un daño mortal. A pesar de que su madre le había abierto las puertas de su casa para poder rehacer su vida, el sujeto no valoró su respaldo ya hora se encuentra en prisión preventiva.

Daniel Lovick es padre de dos hijos, no ha podido librarse de su adicción a las drogas y maneja un mal temperamento. Aunque ya ha admitido su responsabilidad en su actuar, aún no se ha dictado su sentencia y por lo mientras, seguirá en prisión preventiva.

