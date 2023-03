VIDEO: captan la impactante explosión de una motocicleta eléctrica dentro de una casa

El Servicio de Bomberos y Rescate de West Yorkshire (WYFRS) —Reino Unido— publicó a través de su cuenta de Twitter un impactante video que dejará a todos los consumidores de aparatos eléctricos pensarlo dos veces antes de dejar conectados sus equipos. Lo que pasó es que una propiedad de Illingworth, un pueblo dentro del distrito metropolitano de Calderdale, quedó completamente destrozada después de que una motocicleta eléctrica provocara una explosión. Ahora las autoridades locales alertaron sobre los riesgos de usar las baterías de litio dentro de las casas y la prensa internacional ha quedado atónita al indagar el inminente peligro que representan.

Recomiendan utilizar correctamente el sistema de carga de este tipo de baterías para evitar accidentes desastrosos y peligrosos como estos. FOTO: Adobe Stock

El filme que logra captar la cámara de seguridad, muestra como el propietario de la residencia baja corriendo las escaleras en medio de la noche. El motivo fue que un estadillo se escuchó de la cocina, y las autoridades pudieron corroborar que se trató de las pilas de litio que se encontraban dentro de la motocicleta eléctrica. Detallaron que el vehículo urbano de baja velocidad se estaba cargando dentro del domicilio y lo que detonó su falla fue un desbordamiento térmico que generó que la batería explotara. Esto sucede cuando se genera demasiado calor dentro de estos sistemas de carga.

Luego de este incidente, el fuego salió disparado dramáticamente y activo la alarma de humo. Al menos cinco personas tuvieron que ser trasladadas al hospital y aunque nadie falleció ni tuvo heridas de gravedad, tuvieron que ser atendidas de urgencia porque sufrieron inhalación de humo, una de ellas porque haber quedado en medio del incendio donde fue víctima de quemaduras en la boca y dentro de la garganta por las altas temperaturas.

El Servicio de Bomberos y Rescate de West Yorkshire (WYFRS) puntualizó en su comunicado que este tipo de sistemas de carga llegan a ser muy peligrosos debido a que un mínimo de alteración en la temperatura de la pila genera —como consecuencia— una explosión. Por su parte, el gerente del organismo, John Cavalier —que está en la unidad de investigación de incendios del cuerpo de emergencia— dijo que:

“Si bien los incendios que involucran baterías de litio son comunes, tener un video que muestre la violencia del desarrollo del incendio no lo es. Es claro ver en el video que el incendio es absolutamente horrible: ninguno de nosotros querría que esto sucediera en nuestros hogares”.

Los incendios por batería de litio se extienden rápidamente y son difíciles de controlar, comentó el jefe del servicio de bomberos. FOTO: Captura de video

Cabe resaltar que el accidente terminó por dañar toda la propiedad, en especial la cocina, la cual resultó gravemente dañada por el humo y el calor, lo que también afectó a otras partes de la casa, ya que las puertas quedaron abiertas mientras las personas escapaban del incendio. Asimismo, el jefe del organismo, John Cavalier detalló que debido a que las baterías de litio se pueden encontrar en una variedad de artículos, con frecuencia ocurren este tipo de incendios.

Recordemos que se puede encontrar este sistema de carga en: automóviles, bicicletas, scooters, computadoras portátiles, teléfonos y cigarrillos electrónicos, entre muchos otros. Asimismo, el Servicio de Bomberos y Rescate de West Yorkshire detalló otro tipo de incendio al que nos enfrentamos generalmente se ha desarrollado lentamente y las personas pueden salir rápidamente. Sin embargo, los incendios de las baterías son tan feroces y se propagan tan rápido que no hay mucho tiempo para escapar.

“Para ayudar a mantener seguros a todos en su familia, no deje las baterías de litio cargando sin supervisión, no las coloque en las salidas o en los pasillos y desconecte los cargadores cuando las baterías estén a plena capacidad. Me gustaría agradecer al dueño de la casa que nos dio permiso para usar el video; muestra claramente los peligros asociados con las baterías de litio y podría ayudar a salvar vidas en West Yorkshire.”, detalló el jefe del organismo, John Cavalier.