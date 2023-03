Maestra causa indignación en redes tras atar a un niño a su pupitre: "Así trabaja mejor"

Una mujer, originaria de Bolivia, denunció que la maestra de su hijo autista lo amarra a un pupitre de su salón, para que así "aprenda". La mujer acusó que la profesora viola los derechos de su hijo, argumentó que el menor "no es un animalito para que lo amarren". Los hechos ocurrieron en la escuela de Monterrey, en El Alto, San Carlos, Bolivia y han causado indignación en diversas redes sociales, ya que los internautas piden justicia para el pequeño.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el pasado miércoles acompañó a su hijo a la escuela, pero tuvo que salir por 10 minutos del salón y cuando regresó encontró a su pequeño amarrado a un pupitre del salón. "Yo le dije a la maestra que me iba ausentar 10 minutos, cuando venía de regreso al salón de clase me encontré a un compañerito de mi hijo y me dijo ‘ya lo amarraron’, no entendí en ese momento, cuando llegué al salón vi que la puerta estaba cerrada, cuando él me vio no hizo en venir donde yo estaba sino que puso la cabeza sobre el pupitre, entonces cuando yo me acerqué, vi que estaba amarrado".

La docente se justificó diciendo que así trabajaba mejor el pequeño. Foto: Pixabay.

Según sus propias palabras, la madre del estudiante se acercó a la docente a cargo de su hijo y la confrontó por sus acciones. "Le dije a la maestra que él no era ningún animalito para que lo amarraran y ella me dijo ‘es que él trabaja mejor así, amarrado’”, dijo la mujer identificada como Hellen Jarquín. Tras enfrentar a la profesora, la mujer se llevó a su hijo de la escuela e inició un proceso legal.

Un día después de los hechos, Jarquín procedió a interponer una denuncia ante las autoridades escolares y regionales para exigir sanciones contra la profesora. La mujer cree que no era la primera vez que la maestra amarraba a su hijo. “Me parece que no es la primera vez porque si ella me dijo ‘él trabaja mejor amarrado’ es porque ya lo ha hecho antes, el martes no me dejó entrar al aula y cerró la puerta, no sé de dónde sacó esa bufanda el jueves porque nosotros entramos antes que ella llegara y la vimos que llegó sin bufanda”, dijo.

La mujer pide justicia para su hijo. Foto: especial.

Ahora, la mujer pide a la escuela el cambio de la maestra porque desde un principio se habría negado a darle clases a su hijo debido a que decía no sentirse lista para trabajar con un niño autista. “Yo pido que se haga justicia porque mi hijo es un niño que tiene autismo a nivel 3 y yo lo he cuidado todo el tiempo en el aula y nunca he tenido la necesidad de ser amarrado”, sentenció.

