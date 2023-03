Trump pidió a sus asesores militares un plan para atacar México si es reelegido en 2024

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha pedido que sus asesores políticos hagan un plan para hacer la guerra contra México en caso de que resulte ganador en las próximas elecciones de 2024. De acuerdo con fuentes cercanas, citadas por la revista Rolling Stone, el empresario desea contar con una gran variedad de opciones militares para enfrentar a los cárteles mexicanos de la droga.

Las fuentes, consultadas por el medio estadounidense, aseguran que el ex presidente se lamenta por las oportunidades perdidas que tuvo durante su primer mandato, por lo que ahora ha pedido que sus asesores políticos elaboren planes para hacer la guerra contra los cárteles de droga mexicanos.

Aparentemente, los asesores de Trump ya han planificado varias opciones para iniciar la guerra en México, las cuales incluyen ataques militares unilaterales y un despliegue de tropas en el país. Las fuentes cercanas al ex mandatario revelaron que una de las propuestas fue elaborada por el Center for Renewing America, un grupo de expertos conformado por trumpistas y veteranos de su administración.

La propuesta elaborada por el Center for Renewing America fue publicada en su sitio web y se titula: “Es hora de declarar la guerra a los cárteles transnacionales de la droga”. En este documento, los expertos aseguran que el objetivo es terminar con las redes de cárteles utilizando la fuerza militar de Estados Unidos, esto como respuesta a "los miles de cadáveres de estadounidenses por intoxicaciones con fentanilo”.

El documento insta a que Estados Unidos “lleve a cabo operaciones militares específicas para destruir a los cárteles y aliste al gobierno mexicano en operaciones conjuntas para atacar la infraestructura en red de los cárteles, incluidas las facciones afiladas y los facilitadores con acciones directas”. No obstante, advierte que “es vital que no se haga creer a México que tiene poder de veto para impedir que Estados Unidos tome las medidas necesarias para asegurar sus fronteras y su gente”.

Por ahora, no está claro sí Donald Trump estaría dispuesto a llegar tan lejos como propone el Center for Renewing America, pero se sabe que el ex mandatario ha estado interesado en enviar fuerzas especiales a México y ha estado hablando de la idea durante meses. Además, el empresario no es el único que ha mencionado la idea de hacer la guerra contra los cárteles de droga mexicanos, legisladores del Partido Republicano también han planteado esta idea en días recientes.

Republicanos van contra cárteles de droga

A principios de marzo, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz plantearon una propuesta en la que se pide que el Ejército estadounidense se encargue de combatir a los cárteles mexicanos, ya que acusan que la violencia ocasionada por el narcotráfico ha causado la muerte de, al menos, 80 mil estadounidenses.

