VIDEO | Incendio consume un edificio histórico en el centro de Montreal

Un muerto y seis personas desaparecidas luego de que un incendio en el casco histórico de Montreal arrasara un edificio en el que había unidades de Airbnb, aunque este tipo de alojamientos está prohibido en la zona de la ciudad.

En un inicio, los bomberos pensaban que una persona había desaparecido en el incendio del jueves pasado en la ciudad en el este de Canadá. Sin embargo, después surgieron reportes de unidades ilegales de Airbnb en el edificio de más de 130 años y las autoridades actualizaron el fin de semana a siete el número de desaparecidos, incluidos algunos ciudadanos originarios de Estados Unidos.

La Policía de Montreal informó que sacó el cuerpo de una mujer de los escombros la tarde del domingo.

El incendio afectó a un edificio en el centro histórico de Montreal. Foto: Reuters

El inspector de la Policía de Montreal, David Shane, dijo que los seis que todavía están desaparecidos son de Quebec, Ontario y de Estados Unidos, y agregó que los investigadores ya contactaron a sus familias. El fuego del jueves también lesionó a nueve personas, dos de las cuales fueron hospitalizadas. La causa del incendio está siendo investigada.

La alcaldesa de Montreal, Valérie Plante, dijo que el edificio tenía unidades ilegales de Airbnb y una oficina de arquitectos. Plante agregó que Airbnb debió exigir que los propietarios de las unidades proporcionaran un número de permiso del gobierno de la provincia de Quebec.

"Lo que sucedió aquí es una completa tragedia. Claramente, no estaríamos en esta posición si estuviéramos lidiando con una empresa que se toma en serio sus responsabilidades y le dijera a estos propietarios que si no tienen un certificado, no pueden rentar su unidad. Y eso obligaría a las personas que quieren actuar de forma ilegal y no pagar impuestos a no evadir sus responsabilidades", dijo Plante.

La alcaldesa dijo que trabajará con el gobierno provincial de Quebec para endurecer las regulaciones de los alquileres a corto plazo.

Los bomberos trabajaron por horas para combatir el incendio. Foto: Reuters

Los bomberos han dicho que varios apartamentos del edificio se usaban como unidades de alquiler de Airbnb, y la Policía ha declarado que desconoce cuántos de los desaparecidos eran turistas. Airbnb, con sede en San Francisco, se está lavando las manos con el problema de los alquileres ilegales en ciudades de todo Quebec, añadió Plante.

"Estamos colaborando con las autoridades en su investigación. También estamos en comunicación con la oficina de la alcaldesa", señaló Nathan Rotman, director de políticas regionales de Airbnb para Canadá, en un comunicado.

Con información de AP

