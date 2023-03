Soldado de EU cometió terribles crímenes de guerra porque "se sintió deshumanizado", luego se suicidó

Finalmente se revelan hechos escalofriantes suscitados en 2011, en el apogeo de la guerra en Irak. Un soldado estadounidense que violó y mató a una niña de 14 años dijo que "no pensaba en los iraquíes como humanos" esto en una entrevista que se le hizo antes de morir por un aparente suicidio. El criminal de guerra Steven Dale Green, de 29 años, años fue condenado por abusar sexualmente de una menor de edad, asesinarla a ella y a toda su familia. Sin embargo, antes de perecer describió los terrores de la guerra y cómo las circunstancias en las que se encontraba lo "deshumanizaron".

Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertado condicional. El hecho escaló de tal manera que se le cuestionó a EU por la intervención de sus soldados en la región FOTO: AP

Justificó su actuar con sus vivencias en la guerra

El hombre de 29 años dijo que lo que vivió en la guerra lo llevó a cometer las atrocidades enfermizas reportadas en Irak, luego de ser sentenciado, se quitó la vida en el 2014. Previo a esto, concedió entrevistas luego de regresar a Estados unidos, donde describió "el impacto profundo y devastador" que tienen este tipo de conflictos bélicos en las personas aunado al trauma y los efectos psicológicos que experimentan los soldados. Steven Dale Green conformaba era un oficial perteneciente al 101 Aerotransportado Green, y dijo que no pensaba en los civiles iraquíes como humanos.

La violencia del conflicto en Irak lo deshumanizó

Sus inquietantes declaraciones las dio después de haber estado expuesto —junto con los demás soldados— a la violencia extrema de la zona de guerra. Steven Dale Green dijo que sus crímenes fueron alimentados en parte por las experiencias en el particularmente violento "Triángulo de la Muerte" de Irak, donde dos de sus sargentos fueron asesinados a tiros. Sin embargo, el atroz delito que cometió en contra de los civiles iraquíes fue tan devastador que 12 años después sigue perturbando a la prensa internacional.

Asesinato y violación, delitos por los que se le sentenció

El nombre de la joven víctima era Abeer Qassim al-Janabi. Ella tenía solo 14 años cuando cuatro soldados se turnaron para violarla antes de asesinarla a ella y a su familia. Sin embargo, Steven Dale Green —que entonces tenía 21— se "justificó" diciendo que las muertes de sus superiores lo "trastornaron mucho". Y es que los fallecimientos intensificaron los sentimientos de los estadounidenses hacia todos los iraquíes, a quienes los solían llamar con un término despectivo. "No hay una palabra que describa cuánto odiaba a estas personas", recalcó.

"No estaba pensando que estas personas eran humanos. Estaba loco. Simplemente estaba ahí afuera. No pensé que iba a vivir.", declaró en la entrevista.

Se detalló que la niña fue acosada semanas antes del ataque. La madre tuvo que recurrir a los vecinos para que durmieran en sus casas debido a su preocupación. Pero los familiares le dijeron que exageraba y que los "soldados americanos" no cometerían el atroz acto. FOTO: Especial

También citó la falta de liderazgo y ayuda del Ejército pues dijo que él y otros soldados en el puesto de control de Bagdad —capital federal y la ciudad más poblada de Irak— se sentían abandonados y habían recurrido al alcohol y las drogas para subsistir. Asimismo, Steven Dale Green dijo que tenía "un estado mental alterado" en ese momento y que "no estaba pensando en más de 10 minutos en el futuro en un momento dado", finalizó su discurso con un "no me importaba".

Los asesinatos de Mahmudiyah

Hace 12 años, en este mismo mes... él y otros cuatro soldados fueron a la casa de una familia iraquí en Yusufiya —un pueblo cerca de Mahmudiyah—, a 30 kilómetros al sur de Bagdad. El fallecido Steven Dale Green tenía entonces 21 años, y James Barker, Paul Cortez, Jesse Spielman y Bryan Howard llegaron allí con la intención de violar a la adolescente que vivía con su familia. Según los informes, los soldados habían bebido alcohol y se habían puesto ropa de civil para evitar ser detectados.

Una vez que entraron a la casa, se turnaron para violar a Abeer Qassim al-Janabi, quien solo tenía 14 años. Después del abuso sexual, Steven Dale Green disparó y mató a la joven así como a sus padres y a su hermana de seis años. Luego, los militares le prendieron fuego a la casa en un intento de encubrir el crimen y arrojaron un arma a un canal. El crimen provocó tal indignación generalizada en Irak y en todo el mundo que planteó dudas sobre la conducta de las tropas estadounidenses en la guerra de Irak.

Dos semanas después del enfermizo crimen, Steven Dale Green fue dado de baja del ejército debido a un trastorno de personalidad y regresó a los Estados Unidos como civil. Las secuelas llegaron después, pues aseguró que la gente debía saber que sus acciones fueron consecuencia de sus circunstancias en una zona de guerra, pero no buscaba simpatía y según él no intentaba justificar sus acciones. Finalmente fue arrestado justo después de haber asistir al funeral de otro soldado y, en los años siguientes enfrentó los procedimientos legales con una condena por la violación y los asesinatos en 2011.

Los demás criminales solicitaron una orden de silencio

Los otros cuatro soldados implicados en el terrible delito, sí fueron acusados, pero los abogados de Steven Dale Green solicitaron una orden de silencio para evitar una mayor cobertura de los medios de comunicación. La solicitud fue rechazada por el juez federal y el militar fue declarado culpable de los cargos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luego le dijo a la familia iraquí que estaba "realmente arrepentido" por lo que hizo. Pero ellos testificaron que el atroz crimen les había destrozado sus vidas y que el hecho los perseguiría por siempre.

"Ayudé a destruir una familia y terminar con la vida de cuatro de mis congéneres, y desearía poder recuperarlo, pero no puedo. Y, por inadecuada que sea esta disculpa, es todo lo que puedo darte". Steven Dale Green también les dijo que sabía que "desearías que estuviera muerto, y no tengo eso en tu contra. Si yo estuviera en tu lugar, estoy convencido sin lugar a dudas de que me sentiría de la misma manera".

En febrero de 2014, fue encontrado muerto en su celda de prisión después de un aparente suicidio a la edad de 29 años.

