La dolorosa muerte de una bebé a manos de su padrastro: tenía 101 heridas, pero él culpó al perro

Una niña de solo dos años sufrió 101 heridas en todo su cuerpo, y aunque el principal sospechoso es el padrastro... él argumenta que "el perro" tiró a la infante por las escaleras. Los hechos ocurrieron en Haverfordwest, capital y comunidad del condado de Pembrokeshire, en Gales, Reino Unido. La fiscalía ha llevado a juicio el hecho y argumentaron que fue asesinada por el tutor político, quien le ocasionó heridas de gravedad, incluido un daño cerebral similar al que se sufre en los accidentes automovilísticos a alta velocidad, al menos así se explicó en el Tribunal de la Corona de Swansea.

Los acusados son el padrastro Kyle Bevan, de 31 años y la madre biológica Sinead James, de 30 años. FOTO: Especial

Su nombre era Lola James, falleció debido a sus lesiones

El nombre de esta bebé era Lola James, y falleció cuatro días después de que fuera atacada en su casa, su familia argumentó que fue porque el perro la tiró por las escaleras, sin embargo, en el juicio se argumenta que el padrastro le ocasionó dichas heridas. El nombre del acusado es Kyle Bevan, de 31 años, y ante el jurado afirmó que no tuvo nada qué ver con las lesiones de la infante. Sin embargo, se ha mostrado una lista completa de las terribles lesiones, contusiones y demás hematomas que registró la niña. La pediatra, la doctora Deborah Stalker explicó que eran típicos de "abuso físico" y recalcó que es la causa más probable de sus lesiones.

Detalló que el daño fue demasiado "catastrófico" para ser justificado por una caída por las escaleras. Y, de acuerdo con la policía local, Lola sufrió estas lesiones en su casa familiar ubicada en Bevan en Haverfordwest, Gales, en julio de 2020. Pero el juicio a penas se está llevando a cabo. Por otra parte, su madre, Sinead James, de 30 años, dijo que ella estaba dormida al momento de que ocurrió el terrible accidente. Es prácticamente imposible que las lesiones que tiene la infante no hayan despertado a la indiferente madre, dado que no había parte del cuerpo de la niña que no estuviera herida.

La niña presentaba 101 heridas en todo el cuerpo típicas de abuso infantil por violencia física. FOTO: Especial

Acusan al padre de golpearla frenéticamente

El Tribunal de la Corona de Swansea escuchó que la causa más probable de las lesiones cerebrales de Lola fueron las sacudidas, mientras que también padeció de heridas de "agarre" en el cuello.

"Una hemorragia subdural extensa es generalmente el resultado de una colisión de tráfico de alta velocidad donde un niño es lanzado desde el vehículo, o una caída desde una gran altura, como desde un balcón o ventana de la habitación de más de 10 pies. Las gravísimas y extensas lesiones de Lola no se explican por una caída por las escaleras de casa. La causa más probable, en mi opinión, es una lesión no accidental, una lesión infligida a propósito o maltrato físico, los tres términos son sinónimos.", explicó la pediatra Deborah Stalker.

Se cree que también sufrió ataques con un arma y acusan que el padrastro se quedó solo con la infante al momento del ataque. La madre de Lola aseguró que su pareja no tendría ningún motivo para atacar a su hija y sostiene que el accidente ocurrió mientras ella estaba dormida. Aunado a esto, recalcaron que el tutor no llamó inmediatamente a una ambulancia, y que en su lugar grabó una perturbadora grabación de 22 segundos en la que la infante aparecía gravemente lesionada mientras él trataba de levantarla.

Aunque los hechos ocurrieron en julio del 2020, el juicio continúa. FOTO: Especial

El juicio continúa

Kyle Bevan, de 31 años fue detenido por la policía y afirmó que el perro de la familia había empujado a Lola por las escaleras de la casa en Haverfordwest en julio de 2020. Por su parte, Sinead James, de 30 años, le dijo a los oficiales que ella estaba durmiendo cuando la bebé sufrió una serie de lesiones horribles, y afirmó no tener ninguna razón para pensar que su pareja le haría daño. La menor de dos años fue trasladada de urgencia al hospital Withybush de Haverfordwest antes de ser trasladada al hospital infantil Noah's Ark de Cardiff. La madre de la niña niega rotundamente haber causado o permitido la muerte de su propia hija y hasta ahora, el juicio continúa.

