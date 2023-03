¿Llegó el apocalipsis? Estrella satánica aparece en el cielo y causa pánico entre vecinos

Usuarios de redes sociales reportaron un extraño avistamiento en el cielo, luego de que apareciera dibujada una estrella de cinco picos o también llamada satánica, incluso se llegó a pensar que la imagen era producto de un aviso del fin del mundo, pues no es común ver ese tipo de siluetas, pero la tranquilidad volvió a la población cuando se enteraron de qué se trataba.

Los hechos fueron registrados en Santiago de Chile, donde cibernautas comenzaron a compartir desde diversos ángulos cómo se veía la estrella. Y aunque muchos pensaron que se trataba de un mal augurio o del fin del mundo, en realidad lo ocurrido fue obra del gobierno chileno, específicamente de la Fuerza Aérea de Chile.

Y es que todo se trató de un ejercicio con aeroplanos, y esto fue descubierto después de que a través de su cuenta de Instagram comenzaron a compartir una serie de fotografías y videos donde se pueden observar las gigantescas figuras que crearon en el cielo.

También dibujaron otras figuras | Instagram: @fach_chile_oficial

Fue exactamente sobre el popular Parque Bicentenario de Cerrillos donde aviadores a bordo de sus aeronaves plasmaron en el cielo algunas formas, entre ellas un corazón y la enigmática estrella y todo porque la banda de música de la Fuerza Aérea, así como La Escuadrilla de Halcones se presentarán en el Festival Lolla Palooza este jueves y el próximo domingo.

"Mal presagio"

Por supuesto que esto no fue bien tomado por los chilenos, pues actualmente se viven situaciones peligrosas en todo el mundo que le haría pensar que se trata del Apocalipsis, pero afortunadamente no se trataba de eso. Pero no se quedaron conformes con esa respuesta, por el contrario, mostraron su molestia.

Y es que los ciudadanos se indignaron de que el propio gobierno hubiera aprobado mostrar esas figuras pues aseguran que podría traer mala suerte a la capital o ser símbolo de “mal presagio” para todos.

Los videos fueron compartidos por la Fuerza Aérea de Chile y así quedó quedaron registrados en su cuenta de Instagram, mientras que en Twitter fue donde se difundieron la mayor parte de imágenes sobre la estrella.

