Nicaragua rompe relaciones con El Vaticano luego que el Papa los comparó con Hitler

El gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habría roto relaciones con la Santa Sede de la Iglesia Católica, El Vaticano, luego de los dichos que hizo el Papa Francisco que calificó como una dictadura a la administración centroamericana, además de compararlos con otras formas de autoritarismo como las “comunistas o hitlerianas”, señaló el máximo representante de los católicos, según información de medios locales.

El representante de Nicaragua en El Vaticano habría comunicado “verbalmente” el corte del vínculo con la Santa Sede, indicó el medio Confidencial Digital, según información citada de fuentes diplomáticas consultadas en Roma. La decisión de Nicaragua se da luego de una entrevista que concedió el sumo pontífice a un medio argentino cuando se le preguntó sobre la postura del mandatario nicaragüense de desterrar a opositores sin importar que sean obispos, curas e incluso Papas.

Lo anterior luego de que Daniel Ortega detuvo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez en agosto pasado al acusarlo de conspiración. El mes pasado, el religioso se negó a ser desterrado al ordenarle ir a Estados Unidos, situación por la que Ortega lo condenó a pasar 26 años en la cárcel por ser un crítico de su gobierno. Junto a Álvarez, otros 221 opositores fueron ordenados a abandonar Nicaragua.

En ese sentido, el Papa Francisco declaró: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras”.

Nicaragua rompe con más de un siglo de relación

Desde septiembre de 2021, el presidente Ortega no aprobó el nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor como embajadora de su país en la sede católica, en su lugar se encuentra Yara Suhyén Pérez Calero como representante y ministra consejera, quien habría roto la relación entre su país y El Vaticano.

El Papa Francisco condenó la captura del obispo Rolando Álvarez. Foto: Archivo

Desde 2018 estallaron los opositores inconformes con el gobierno reelecto de Ortega y su esposa Rosario Murillo, desde ese año han habido múltiples actos de represión contra los que se manifiestan en contra del gobierno federal. Por ese motivo, el mundo eclesiástico y algunos líderes de la Iglesia han chocado con la administración sandinista.

Nicaragua se suma a las naciones que también mantienen ajena su relación con la sede el Papa Francisco en Roma, los cuales son:

Afganistán.

Arabia Saudita.

Bután.

Corea del Norte.

Brunéi.

China.

Islas Comoros

Laos.

Maldivas.

Mauritania.

Omán.

Somalia.

Vietnam.

