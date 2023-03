“Hoy estoy rota, pero viva”: las señales de ayuda de Karem antes de exhibir los abusos en su matrimonio

Identificada como Karem Padilla en las redes sociales, la joven mujer se volvió viral hace algunos días cuando exhibió en su cuenta de Twitter la pesadilla que vivió con los abusos sufridos durante su matrimonio. Su caso lo tuiteó a través de un hilo que posteó durante el Día Internacional de la Mujer del 8M. “Sé que un día lograré perdonarme por completo. Me agradezco poder salir de ahí”, escribió la tuitera.

Karem compartió una conversación que tuvo con su entonces esposo, quien le exigía que le enseñara cómo estaba vestida para asegurarse que no la desobedeciera al indicarle la manera como debía tener su código de vestimenta para salir a la calle. En el tuit, Karem quien agradeció poder salir de aquella relación, indicó:

“No estoy orgullosa de muchas cosas que hice en mi matrimonio, pero me estoy perdonando, porque en su momento creía tener que defenderme, cuidarme y que era lo mejor para mí”.

¿Cómo andas de ropa?

En el hilo del tuit, Karem colocó la conversación que tuvo con su esposo vía WhatsApp a través de un video que mostró sin filtros la manera como su esposo la interrogaba durante el periodo que estuvieron casados

-¿Cómo andas de ropa?

-Jeans y blusa negra.

-Foto.

En ese momento, Karem mostró solamente su blusa a la altura de su pecho sin que se viera su cara, por lo que su marido le advirtió que no era lo que él le había dicho que hiciera.

-Eso no es completo.

-Voy aguántame.

-Que tanto te tardas. Que raro. Te estoy hablando chingado. Dijo el enojado esposo quien agregó:

-Ese es pantalón. Aver (sic) completo.

-Si.

-Completo. Órale, que (sic) pantalón, que no te avía (sic) dicho que esas chingaderas no.

-No me habías dicho.

-No? Segura. Bueno, Que (sic) bien te portas.

-De verdad no me habías dicho nada. Pensé que no tenía nada de malo. Sino bien sabes que nunca me lo pongo.

Las señales de ayuda de Karem

Karem Padilla expusola violencia de género que sufrió en su matrimonio. Foto: Twitter

Tras exponer la conversación que tuvo con su esposo hace casi 3 años, Karem, quien habita en Jalisco, concluyó: “Me perdonaré por confiar en alguien que se suponía que amaba, por “permitir” que me lastimaran psicológica y físicamente. Hoy estoy rota, pero estoy viva y más fuerte que nunca”.

El pasado 23 de febrero, la mujer tuiteó que necesitaba a un novio que la hiciera de cenar y la abrace mientras ella estudiara para su ingeniería. Días previos agradeció que Dios la amara y que siempre la escuchara cuando le hablaba. Asimismo, aseguró que había aprendido a despegarse de las personas aunque lo hizo “a la mala”.

“Me propuse dejar de ser introvertida, y creo que lo estoy haciendo bastante bien”.

“Hay decisiones que sin duda hubiese preferido no tomar”.

“Aprendí a desapegarme de las personas, a la mala pero ya aprendí”.

“Está vez mi energía física y anímica está por el subsuelo”.

