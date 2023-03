La maestra ferozmente golpeada por su alumno dijo que no le quitó ningún Nintendo: “Quiero dejar las cosas claras”

La profesora Joan Naydich sigue en recuperación tras haber sido despiadadamente golpeada por uno de sus alumnos de secundaria en Florida, Estados Unidos, y ante la difusión de que el ataque sucedió porque la había confiscado un consola de videojuegos Nintendo Switch, la mujer habló sobre el tema para “dejar las cosas claras”, aseguró, una vez que se enteró sobre la versión que consideró “errónea”.

El violento ataque quedó grabado en las redes sociales donde se observa cuando Brendan Depa de 17 años de edad tomó por sorpresa a la maestra mientras estaban en uno de los pasillos en el interior de la escuela secundaria. El alumno de más de 120 kilos de peso corrió en dirección de la educadora que desprevenida recibió el fuerte impacto que la dejó inconsciente tirada en el piso.

Una vez en el suelo, el corpulento estudiante comenzó a golpear a la maestra con sus puños y pese a que otros maestros y algunos de sus compañeros tratan de separarlo de la maestra, éste sigue tratando de golpearla con sus pies. Luego de ser sometido, el estudiante no opuso resistencia y permaneció en el suelo.

Brendan Depa de 17 años será juzgado como un adulto. Foto: Especial

Tras la difusión del video captado por las cámaras de seguridad de la secundaria, Brendan Depa fue arrestado inmediatamente, mientras que la maestra Naydich fue llevada a un hospital cercano. Tras ser tratada, recientemente fue dada de alta, pero sigue en recuperación tanto física como emocional ya que afirmó que está "abrumada con la idea de la larga lucha por delante".

No le quitó ningún Nintendo

La profesora de la Matanzas High School en Palm Coast en el condado de Flagler, Florida, reveló que haber quitado una consola de videojuegos Nintendo Switch a su alumno Brendan Depa no fue el motivo que propició el brutal ataque donde recibió al menos 15 golpes entre puñetazos y patadas al ser pisada.

"Sólo quiero dejar las cosas claras. Nunca le quité el Nintendo Switch. De cualquiera que haya leído o escuchado de manera diferente, me dijeron que lamentablemente se trataba de información errónea”, indicó la profesora de educación secundaria citada por el New York Post, aunque no especificó aún la causa de la agresión.

Luego de haber sido atacada por uno de sus alumnos, la maestra y madre de dos hijos tiene la esperanza de que su caso sirva como ejemplo para concientizar sobre la violencia. “Tengo la esperanza de que la conciencia de este incidente se está extendiendo por todas partes (y) evitará que cualquier otra persona tenga que lidiar con el trauma, la curación física y la interrupción de la vida cotidiana que esto ha causado”.

Brendan Depa sigue detenido y tras presentar antecedentes de episodios violentos que le provocaron haber sido arrestado al menos en tres ocasiones previas. Trascendió que a pesar de ser menor de edad, será juzgado como un adulto que podría dejarlo hasta 30 años encerrado en la cárcel.

Pero las autoridades locales consideraron que Brendan es una persona que sufre una discapacidad conductual que requiere una instrucción especialmente diseñada para ayudarlo con su problema.

RMG