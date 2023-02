VIDEO | Una perrita consigue que rescaten a sus cachorros de los escombros tras el terremoto en Turquía

El terremoto de 7.8 grados que sacudió Turquía y Siria el pasado lunes 6 de febrero ha dejado un saldo de más de 20 mil muertos, mientras que el número de heridos continúa creciendo conforme pasan los días. El desastre no solo ha afectado a millones de personas, sino que también ha dejado consecuencias para animales y mascotas. Tal es el caso de una perrita que fue grabada mientras trataba de rescatar a sus cachorros, los cuales permanecían debajo de un edificio derrumbado.

Los hechos quedaron documentados gracias a cámaras de videos de los testigos que presenciaron el rescate. En el clip se observa que la perrita intenta, con todas sus fuerzas, desenterrar a sus cachorritos que permanecían sepultados bajo los escombros. Al percatarse de lo que ocurría, voluntarios se acercaron para tratar de auxiliar a la madre canina, quien con sus patitas señaló el lugar donde sus pequeños se encontraban. Para poder acelerar los procesos de búsqueda, equipos de emergencia retiraron al animal y comenzaron a cavar con sus propias manos y herramientas que tenían a su alcance.

La perrita guió a los rescatistas hasta sus cachorros. Foto: captura de pantalla.

Tras remover escombros, uno de los socorristas encontró, con vida, a un perrito de pocos días de nacido. La madre canina se puso contenta al ver a uno de sus hijos y rápidamente se acercó para recibirlo. Segundos más tarde otro de sus cachorros fue rescatado con vida. La perrita se tiró en el piso para alimentarlos y protegerlos del fío. Al finalizar el clip se observa que los socorristas dejaron a la perrita y sus cachorritos en un lugar seguro, para que ella pudiera amamantarlos mientras son llevados a un hogar temporal.

Internautas no tardaron en reaccionar al video, el cual suma más de dos millones de "me gusta" y cuenta con más de 40 mil comentarios. "Ay no puedo, el amor de madre es increíble", "La mejor mamá", "Su cara de desesperación para sacar a sus perritos", "Gracias a la persona que rescató a esos perritos", "Que bueno que aún estaban vivos" y "Pobrecita, la desesperación se veía en sus ojitos", fueron algunos de los comentarios que consiguió el conmovedor video.

La familia de perritos está a salvo. Foto: captura de pantalla.

Desastre en Turquía suma 21 mil muertos

El desastre natural que afectó en Turquía y Siria suma un saldo total de más de 21 mil personas muertas. Según autoridades turcas, al menos 17 mil 674 personas perdieron la vida en el país; mientras que Siria reporta 3 mil 377 víctimas mortales, lo que eleva el total confirmado a 21 mil 051.

