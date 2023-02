VIDEO | Sismo en Turquía: rescatan a gatitos y perritos de entre los escombros

Los sismos que azotaron el sur de Turquía y Siria han cobrado más de 15 mil vidas y han provocado que miles de personas hayan sido desplazadas de sus hogares, pero no solo ellos han sido afectados.

Miles de mascotas, la mayoría de ellos perros y gatos, también han quedado atrapados entre los escombros, por lo que los cuerpos de rescate han enfocado sus esfuerzos en tratar de liberarlos.

Es sabido el cariño que se le tiene a los michis en Turquía, no por nada Estambul es conocida como la “ciudad de los gatos”. Por ello, en fechas recientes, se han multiplicado los videos que celebran el rescate de los mininos que han sabido sobrevivir a los siniestros.

A cat was rescued in. Turkey after the whole one day .Thank you rescue teams .?? #earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/jdUkw1hHqN

Uno de ellos ocurrió en la ciudad de Hatay, donde un joven atrapado en los escombros de un edificio próximo a la universidad local, pidió a los rescatistas que intentaran sacar primero a su gatito, quien se aferró a su salvador.

En otro video, rescatistas rompen delicadamente un muro de mampostería para liberar a un gato patrón tabby rayado que maullaba desesperado, mientras que una gatita tricolor espera con desconfianza en otra imagen tras haber sido rescatada.

Pero no solo los gatos han sido un objetivo de rescate, pues también algunos perros han sido extraídos de los escombros.

En un video que se ha hecho viral, un pequeño perro de raza maltés es atendido por rescatistas, quienes le ofrecen agua mientras poco a poco lo van liberando de los escombros, ante la inquietud de la mascota.

A Miracle! ?? Search & rescue team finds a dog buried in the rubble in the aftermath of the earthquake in #Turkey. We are praying that this Angel’s family is found and they are reunited. ?????? pic.twitter.com/vS1Qp7C9m5 — World Animal News (@WorldAnimalNews) February 8, 2023