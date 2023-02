La indignante razón por la que Hong Kong censuró un popular capítulo de Los Simpson

Walt Disney Company acaba de retirar un episodio de Los Simpson de su parrilla de programación en China, pues este contiene una referencia a "campos de trabajo forzado" a cargo del servicio de transmisión en Hong Kong.

El capítulo titulado "One angry Lisa" (Una Lisa enojada 34x2), el cual se emitió por primera vez en octubre de 2022, no está disponible en el servicio de streaming Disney Plus en Hong Kong, esto de acuerdo con una revisión de la agencia de noticia Reuters, aunque en primera instancia Financial Times informó sobre la ausencia del episodio.

Reuters señaló que no pudo establecer cuándo se eliminó el episodio del servicio y aseguró que Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios emitida por la agencia.

Escena del 34x2. Foto: Especial.

Ya en 2021 Disney eliminó un episodio de la serie animada que hacía referencia a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989 cuando lanzó su servicio Disney Plus en Hong Kong.

Es muy importante señalar que la antigua colonia británica de Hong Kong tiene libertades especiales bajo una fórmula de "un país, dos sistemas" que fue acordada cuando esta fue devuelta a China en 1997, pero los activistas por la democracia locales dicen que Pekín ha estado erosionando esas libertades desde entonces.

¿De qué trata el capítulo?

En el episodio a Marge Simpson se le muestran imágenes de la Gran Muralla China durante una clase de ejercicios, al mismo tiempo su instructor le comenta: "Contempla las maravillas de China. Minas de bitcoins, campos de trabajo forzado donde los niños fabrican teléfonos inteligentes".

Hay que recordar que desde hace más de 10 años en repetidas ocasiones el gobierno de China ha negado cualquier sugerencia que exista sobre el trabajo forzado en el país.

Actualmente los grupos de derechos humanos y los gobiernos de occidente acusan a Pekín de abusos contra miembros de la minoría étnica musulmana uigur en la región occidental de Xinjiang, incluido el uso de trabajos forzados en campos de internamiento.

Murales en Milán muestran a Los Simpson como víctimas del Holocausto

Una serie de murales que muestra a la famosa a Los Simpson como víctimas del Holocausto aparecieron este jueves en la estación central de trenes de Milán (norte), desde donde cientos de judíos italianos fueron enviados a los campos de concentración nazi.

Los murales, realizados por el artista aleXsandro Palombo, retratan a la familia Simpson antes y después de su deportación con la notoria estrella de David amarilla utilizada para marcar a los judíos durante el Holocausto.

Realizados con ocasión del Día de la Memoria, la célebre familia estadounidense aparece con el piyama de rayas, sinónimo de los campos de concentración, en el tristemente célebre "Binario 21" de la estación de trenes.

"Te tropiezas con estas obras para ver lo que no vemos. Las cosas más terribles pueden volverse realidad y el arte tiene el deber de recordarlas, porque es un poderoso antídoto contra el olvido", aseguró aleXsandro Palombo en un comunicado.

"El horror del genocidio judío debe transmitirse sin filtros a las nuevas generaciones para proteger a la humanidad de otros horrores como el Holocausto", escribió.

Palombo es un artista pop contemporáneo italiano, famoso por sus obras coloridas y reflexivas que se centran en temas como la ética y los derechos humanos.

Los murales son del artista aleXsandro Palombo. Foto: AFP.

Con información de Reuters y AFP.

