Personas atrapadas en los escombros piden ayuda: los impactantes videos del devastador terremoto en Turquía

Durante las primeras horas de este lunes 6 de febrero (horario local) se registró un devastador terremoto en Turquía de magnitud 7,8 dejando un saldo de varios inmuebles caídos, al menos 76 muertos y 440 heridos en diez provincias afectadas, según informes de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) de aquella nación. Tiempo después vino una réplica de de 6.7 lo que está provocando que la situación se vuelva compleja. De acuerdo a medios locales, el movimiento telúrico fue percibido en 14 países de Asia y Europa. También se ha dicho que es uno de los más potentes registrados en aquel país.

Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del terremoto se ubicó a 23 km al este de Nurdagi y el foco sísmico estuvo localizado a 17.9 kilómetros de profundidad. Mientras que la réplica, ocurrida 11 minutos después, tuvo una profundidad de 9,9 kilómetros y afectó al centro de Turquía.

En los videos compartidos en redes sociales se muestran decenas de edificios derrumbados, mientras que los residentes alarmados tratan de refugiarse en las calles que se han quedado sin luz eléctrica. El gobernador de la provincia de Sanliurfa, Salih Ayhan, declaró a CNN Turk que al menos 12 personas han muerto solamente en su ciudad. Alrededor de 34 edificios caídos según datos preliminares de las autoridades de la provincia de Osmaniye.

El periodista Eyad Kourdi ha informado a CNN que se han registrado al menos 8 réplicas después del temblor de 7.8 que ha provocado el pánico entre la población. Por su parte, Davut Gul, gobernador de Gaziantep, difundió en Twitter que “el terremoto se sintió con fuerza en nuestra ciudad”, y pidió a la población salir, guardar la calma.

“Por favor, esperemos afuera sin entrar en pánico. No usemos nuestros autos. No abarrotemos las vías principales. No mantengamos los teléfonos ocupados”, señaló. En Siria, se han notificado 42 muertos y 200 heridos.

El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha transmitido sus “mejores deseos” a todos los ciudadanos que se han “visto afectados por el terremoto y que se ha sentido en muchas partes” del país. “También coordinamos las obras iniciadas después del terremoto. Esperamos superar este desastre juntos lo antes posible y con el menor daño posible, y continuamos con nuestro trabajo”, ha indicado en su perfil de Twitter.

Afectados suben a redes la tragedia

Una grabación muestra el momento en que se caen los productos de los pasillos de un supermercado en Beirut, Líbano. La cuenta de Twitter Palestina Hoy reportó que en toda la región se percibió el sismo, pero no se registraron daños. Además informó que varios edificios de Siria colapsaron tras en terremoto de Turquía, y se reportan al menos tres muertos, por lo que el país que lleva años en guerra enfrenta otra emergencia. Por ello, Defensa Civil llamó a los residentes a evacuar los edificios e ir a lugares abiertos lejos de los inmuebles, mientras se buscan a las personas atrapadas bajo los escombros.

Hay que recordar que Turquía está situada en una de las zonas más activas del mundo. "Izmit", conocido como uno de los grandes sismos de la historia turca, ocurrido en 1999, tuvo una magnitud de 7.6 grados y dejó un saldo brutal de 17 mil muertos. En octubre de 2020, otro terremoto de 6,9 grados causó 26 muertos y 800 heridos en la costa turca del mar Egeo

*Con información de AFP y AP

SEGUIR LEYENDO

VIDEO | Terremoto magnitud 7.8 devasta Turquía: hay varias personas atrapadas

Un cazador murió por un disparo de su perro: la mascota presionó el gatillo del rifle

Las impactantes imágenes y videos del fuerte sismo que sacudió a Turquía