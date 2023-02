El indignante chat de las asesinas del niño Lucio Dupuy cuando buscaban “hacer un trío”

El caso de Lucio Dupuy llegó a su fin hace algunos días, luego de que una Corte en Argentina determinó que la madre biológica del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su novia Abigail Páez, son culpables de haber asesinado al menor de 5 años de edad luego de haberlo golpeado y torturado hasta abusar sexualmente de él durante meses, sin que las autoridades escolares y médicas donde Lucio era llevado por su mamá, advirtieran sobre el caso que conmocionó e indignó a Argentina.

Durante el juicio, se dio a conocer algunas de las pruebas incriminatorias en contra de Magdalena y Abigail que quedaron registradas en conversaciones que ambas tenían por medio de WhatsApp. A lo largo de las audiencias con las dos mujeres acusadas de homicidio, se descubrió que además de agredir físicamente al niño, también lo dejaban abandonado durante horas mientras ellas disfrutaban de su relación de pareja.

En una de esas conversaciones, la madre de Lucio, Magdalena, escribió a su pareja que tenía planeado deshacerse de su hijo para poder llevar a cabo un trío sexual. “Estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío. Es fuerte”, dieron a conocer los fiscales del caso en un chat escrito el 20 de septiembre de 2021.

Dicha plática hecha en WhatsApp fue tomada en cuenta como uno de los elementos probatorios para declarar culpable a las madres de Lucio, misma que quedó documentada como parte del expediente que tuvo una extensión de 14 páginas entre chats y declaraciones, según informó el medio local Todo Noticias.

-“Cómo hacemos el viernes con el nene. A quién se lo podemos encajar”, respondió Abigail Páez.

-“Y, no sé jajaja. Justamente por eso te lo decía”, le comentó Magdalena.

La indignante sugerencia de Abigail para hacer su plan

La madrastra de Lucio Dupuy sugirió a su novia Magdalena Espósito que una de las posibilidades para que el menor de edad no arruinara sus planes, era dejarlo solo, además del día en que sucediera el encuentro íntimo, despertarían a Lucio lo más temprano posible para que terminara cansado pronto y se fuera a dormir más rápido.

“Sino la otra es que se quede durmiendo. Total, lo levantamos bien temprano. El Lucio muere a la noche si lo hacés cansar. Se fuma la música al palo y ni escucha. Si hacés eso, lo hacés madrugar bien temprano, desde las 8 por lo menos”, dijo Abigail Páez.

La baraja de posibilidades para deshacerse de Lucio no quedó ahí. El otro plan era dejarlo encargado con un conocido. “Sino le digo a Franco si se puede quedar con él… Te amo mi amor jajajaja o sea estamos planeando descartar al pibe para hacer un trío. Es fuerte”.

En los mismos chats Abigail le contó a Magdalena que le pegó a Lucio porque se había sacado un moco de su nariz, a lo que la mamá del niño respondió como advertencia: “Que no se te vaya la mano. Solo tenés que controlarte cuando yo no estoy para no hacer una cag***”, escribió la mamá de Lucio Dupuy quien murió después de haber recibido una golpiza por las mujeres con las que vivía.

